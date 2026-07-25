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Giải trí

Hình ảnh mới của Thanh Hằng

  • Thứ bảy, 25/7/2026 13:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau thời gian quảng bá "Mesdames Thanh Sắc", Thanh Hằng dành thời gian nghỉ ngơi và đón sinh nhật ở vùng biển.

Mới đây, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch biển. Người mẫu tận hưởng kỳ nghỉ sau thời gian lịch trình công việc bận rộn, đồng thời có bữa tiệc đón sinh nhật ấm cúng. Cô đón tuổi mới hôm 22/7.

Trong chuyến đi, cô dạo chơi công viên, bãi biển rồi thưởng thức những món ăn địa phương… Trong một số hình ảnh, Thanh Hằng khoe vóc dáng gợi cảm với trang phục bikini kết hợp quần ống rộng và áo oversize.

Diện mạo mới của Thanh Hằng với mái tóc ngắn khiến cô càng trẻ trung ở tuổi 43. Trước đó, hình ảnh Thanh Hằng vốn gắn liền với mái tóc dài.

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Thanh Hằng trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: FBNV.

Thanh Hằng vừa qua trở lại với dự án Mesdames Thanh Sắc. Cô đóng vai trò nhà đầu tư, sản xuất cho phim đồng thời đảm nhận vai nữ chính. Phim lấy cảm hứng từ vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn thập niên 1960, với nội dung xoay quanh cuộc đời của mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng đảm nhận) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có. Sự xuất hiện của một người đàn ông (Lương Thế Thành) đã khiến họ nảy sinh cuộc đối đầu, cạnh tranh căng thẳng.

Dù doanh thu phim không như kỳ vọng, Thanh Hằng cho thấy sự nỗ lực, lăn xả vì vai diễn khi tái xuất màn ảnh.

Những năm qua, Thanh Hằng vẫn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và chương trình truyền hình. Về đời tư, cô có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên ông xã là nhạc trưởng Nhật Minh. Chồng Thanh Hằng gần đây cũng thường đồng hành cùng cô trong các sự kiện, hoạt động giải trí.

Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2023. Thanh Hằng từng chia sẻ không áp lực chuyện sinh con mà muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Minh Hạo

Thanh Hằng Thanh Hằng Mesdames Thanh Sắc

  • Phạm Thị Thanh Hằng

    Phạm Thị Thanh Hằng

    Thanh Hằng, tên thật Phạm Thị Thanh Hằng, là một siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh. Sau khi đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh (năm 2002) Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu chuyên nghiệp. Sau đó cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Những cô gái chân dài" và liên tục gặt hái thành công với các bộ phim nổi tiếng như "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế" và "Mẹ chồng". Cô được mời làm giám khảo "Vietnam's Next Top Model" mùa 4, mùa 6 và mùa 7.

    Bạn có biết: Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi "Hoa hậu Trái Đất" năm 2005.

    • Ngày sinh: 22/07/1983
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Phim tiêu biểu: Tuyết nhiệt đới, Tôi là ngôi sao, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X

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