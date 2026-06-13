Ngô Thanh Vân: 'Sau sinh, tôi nặng 60 kg'

Ngô Thanh Vân tâm sự về việc tăng cân sau sinh, vóc dáng mũm mĩm. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ những người mẹ không cần vội vàng giảm cân.

Trên trang cá nhân mới đây, Ngô Thanh Vân có những chia sẻ thẳng thắn về sự thay đổi vóc dáng và hành trình hồi phục của cơ thể sau khi sinh con. Nữ diễn viên cho biết cô không đặt áp lực phải giảm cân nhanh, thay vào đó chọn cách lắng nghe bản thân và ưu tiên sức khỏe.

Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, trong thời gian mang thai, cô tăng tổng cộng 10 kg, lên 64 kg. Sau khi sinh con, cô giảm 6 kg. Tuy nhiên, trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, nữ diễn viên ăn uống nhiều hơn để có đủ dinh dưỡng cho em bé, nên cân nặng tăng trở lại mức 60 kg. Dù vậy, cô không ép bản thân phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng như trước.

“Vân không ép bản thân phải quay trở lại ngay tức khắc, mà vẫn đang nuông chiều mình một chút xíu. Mình không phải là supermom. Mình là một người bình thường và mình chấp nhận việc hơi mũm mĩm một chút xíu”, diễn viên chia sẻ.

Hình ảnh Ngô Thanh Vân sau khi sinh em bé. Ảnh: @ngothanhvan.

Từ trải nghiệm của bản thân, Ngô Thanh Vân gửi lời nhắn không nhất thiết phải nhanh chóng có vòng eo thon hay vẻ ngoài hoàn hảo ngay sau sinh. Theo cô, cơ thể người mẹ cần thời gian để hồi phục và việc chậm lại không có nghĩa là buông thả bản thân.

“Người nổi tiếng cũng có thể mũm mĩm, thì các mẹ cũng như vậy thôi. Không nhất thiết là phải đẹp liền. Hãy cho mình một chút thời gian để cơ thể mình hồi phục, tại vì mình không phải là siêu nhân. Mình cứ từ từ thôi. Vân cũng đang cố gắng đi tập lại, nhưng không phải cố gắng vì đẹp mà vì sức khỏe. Cho nên nếu mọi người cũng giống như Vân thì cứ từ từ, cho bản thân mình cơ hội, thời gian để hồi phục", cô nói thêm.

Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân chủ yếu dành thời gian cho gia đình sau khi đón con gái đầu lòng. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ về hành trình làm mẹ sau tuổi 40, từ việc chăm con đến quá trình hồi phục cơ thể sau sinh. Trước đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần có hành trình nhiều chuẩn bị trước khi bé Gạo chào đời.

Sau khi làm mẹ, hình ảnh của “đả nữ” màn ảnh Việt cũng có nhiều thay đổi. Cô không còn xuất hiện dày đặc như trước, chọn nhịp sống chậm hơn, cân bằng giữa gia đình, sức khỏe tinh thần và công việc. Cuối tháng 5, cô gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang quốc tế của Chanel ở Seoul, Hàn Quốc, đồng thời có dịp gặp gỡ G-Dragon.