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Giải trí

Ngô Thanh Vân: 'Sau sinh, tôi nặng 60 kg'

  • Thứ bảy, 13/6/2026 05:33 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Ngô Thanh Vân tâm sự về việc tăng cân sau sinh, vóc dáng mũm mĩm. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ những người mẹ không cần vội vàng giảm cân.

Trên trang cá nhân mới đây, Ngô Thanh Vân có những chia sẻ thẳng thắn về sự thay đổi vóc dáng và hành trình hồi phục của cơ thể sau khi sinh con. Nữ diễn viên cho biết cô không đặt áp lực phải giảm cân nhanh, thay vào đó chọn cách lắng nghe bản thân và ưu tiên sức khỏe.

Theo chia sẻ của Ngô Thanh Vân, trong thời gian mang thai, cô tăng tổng cộng 10 kg, lên 64 kg. Sau khi sinh con, cô giảm 6 kg. Tuy nhiên, trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, nữ diễn viên ăn uống nhiều hơn để có đủ dinh dưỡng cho em bé, nên cân nặng tăng trở lại mức 60 kg. Dù vậy, cô không ép bản thân phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng như trước.

“Vân không ép bản thân phải quay trở lại ngay tức khắc, mà vẫn đang nuông chiều mình một chút xíu. Mình không phải là supermom. Mình là một người bình thường và mình chấp nhận việc hơi mũm mĩm một chút xíu”, diễn viên chia sẻ.

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Hình ảnh Ngô Thanh Vân sau khi sinh em bé. Ảnh: @ngothanhvan.

Từ trải nghiệm của bản thân, Ngô Thanh Vân gửi lời nhắn không nhất thiết phải nhanh chóng có vòng eo thon hay vẻ ngoài hoàn hảo ngay sau sinh. Theo cô, cơ thể người mẹ cần thời gian để hồi phục và việc chậm lại không có nghĩa là buông thả bản thân.

“Người nổi tiếng cũng có thể mũm mĩm, thì các mẹ cũng như vậy thôi. Không nhất thiết là phải đẹp liền. Hãy cho mình một chút thời gian để cơ thể mình hồi phục, tại vì mình không phải là siêu nhân. Mình cứ từ từ thôi. Vân cũng đang cố gắng đi tập lại, nhưng không phải cố gắng vì đẹp mà vì sức khỏe. Cho nên nếu mọi người cũng giống như Vân thì cứ từ từ, cho bản thân mình cơ hội, thời gian để hồi phục", cô nói thêm.

Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân chủ yếu dành thời gian cho gia đình sau khi đón con gái đầu lòng. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ về hành trình làm mẹ sau tuổi 40, từ việc chăm con đến quá trình hồi phục cơ thể sau sinh. Trước đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần có hành trình nhiều chuẩn bị trước khi bé Gạo chào đời.

Sau khi làm mẹ, hình ảnh của “đả nữ” màn ảnh Việt cũng có nhiều thay đổi. Cô không còn xuất hiện dày đặc như trước, chọn nhịp sống chậm hơn, cân bằng giữa gia đình, sức khỏe tinh thần và công việc. Cuối tháng 5, cô gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang quốc tế của Chanel ở Seoul, Hàn Quốc, đồng thời có dịp gặp gỡ G-Dragon.

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Ngô Thanh Vân Ngô Thanh Vân Chanel giải trí con cái hiện tại

  • Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

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  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

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