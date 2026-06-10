Mỹ nhân vừa chia tay bạn trai 14 năm

Gần đây, việc Choi Soo Young và Jung Kyung Ho xác nhận chia tay sau 14 năm hẹn hò gây chú ý, nhất là khi chuyện tình này từng được xem như hình mẫu hiếm có giữa làng giải trí nhiều biến động. Trước đó, cả hai được xem là một trong những cặp đôi bền bỉ và kín tiếng bậc nhất showbiz xứ kim chi, thường xuyên được công chúng kỳ vọng sẽ đi đến hôn nhân.

Trong 14 năm bên nhau, Soo Young và Jung Kyung Ho gần như không biến chuyện tình cảm thành đề tài truyền thông ồn ào. Cả hai hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau, nhưng vẫn âm thầm ủng hộ đối phương trong công việc. Đời thường, Soo Young và Jung Kyung Ho cũng nhiều lần được bắt gặp hẹn hò, có nhiều cử chỉ lãng mạn, tình cảm. Suốt nhiều năm, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn kết hôn, song cả hai đều giữ thái độ thận trọng, tập trung cho sự nghiệp riêng.

Choi Soo Young sinh năm 1990, là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc. Cô được công chúng biết đến rộng rãi với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation, một trong những nhóm nữ tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ hai. Ra mắt năm 2007, Soo Young trải qua thời kỳ đỉnh cao của nhóm với hàng loạt bản hit, đồng thời ghi dấu bằng hình ảnh năng động, chiều cao nổi bật và khả năng hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí.

Sau giai đoạn thành công cùng Girls’ Generation, Soo Young tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng ở mảng diễn xuất. Cô góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Dating agency: Cyrano, My apring days, Squad 38, Tell me what you saw, Run on, If you wish upon me và Not others. Dù không phải diễn viên bảo chứng rating hàng đầu, Soo Young vẫn được nhìn nhận là một trong những idol chuyển hướng diễn xuất khá bền bỉ, có khả năng duy trì hình ảnh ổn định thay vì chỉ dựa vào danh tiếng từ SNSD.

Bên cạnh sự nghiệp, Soo Young còn gây chú ý bởi xuất thân khá giả. Truyền thông Hàn từng đưa tin gia đình cô nhiều đời hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ông nội cô từng là đại diện công ty tham gia quá trình xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Trước đây, căn nhà rộng lớn của Soo Young từng được tiết lộ trên truyền hình, làm dấy lên tin đồn cô là “con nhà tài phiệt”. Bản thân nữ ca sĩ cũng từng giải thích rằng tin đồn này có thể xuất phát từ nghề nghiệp của ông nội.

Soo Young không đi theo hình mẫu nhan sắc ngọt ngào thường thấy của nhiều idol nữ Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng bằng vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc nét, phong thái thanh lịch. Qua thời gian, hình ảnh của Soo Young ngày càng nghiêng về vẻ sang trọng, hiện đại, phù hợp các sự kiện thời trang, phim ảnh, với những vai diễn phụ nữ độc lập, có cá tính.

Ở lĩnh vực thời trang, Soo Young xuất hiện ở nhiều sự kiện. Dù không còn là cái tên tạo hiệu ứng bùng nổ như các idol thế hệ mới, cô vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ có độ nhận diện bền vững, được các tạp chí và thương hiệu chú ý nhờ nền tảng SNSD, gu thời trang ổn định và hình ảnh sạch.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.