Johnny Trí Nguyễn hiện tại

|
Sau nhiều năm im ắng, Johnny Trí Nguyễn chính thức tái xuất điện ảnh Việt. Nam diễn viên góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình). Anh giữ hai vai trò: đạo diễn hành động và diễn viên (vai Hữu tướng quân). Bên cạnh đó, anh và anh trai - Charlie Nguyễn cũng đang bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2. Thời gian gần đây, Johnny Trí Nguyễn cũng hiện diện trên một vài thảm đỏ phim. Anh có mặt để chúc mừng anh trai Charlie Nguyễn và Vân Sơn, anh họ của Johnny Trí Nguyễn có dự án mới - Đại tiệc trăng máu 8.
|
Bên cạnh phim ảnh, anh cũng tập trung thời gian cho võ đường Liên Phong, nơi đang diễn ra giải đấu GMA 12. Nhiều năm qua, hình ảnh của Johnny Trí Nguyễn gắn liền với những giải đấu. Gods Of Martial Arts (Thần võ Việt Nam) do anh khởi xướng và phát triển. GMA sẽ thi đấu theo luật MMA chuyên nghiệp. Điều khác biệt nằm ở chỗ thay vì thi đấu trong lồng bát giác như những giải đấu khác, GMA sẽ cho các võ sĩ chinh phục thử thách trên đài lục giác, với dây văng và phần không gian được thiết kế mở rộng giống như sàn đấu của các môn thể thao đương đại đang phổ biến như quyền Anh, Muay Thái, Kickboxing, Võ tự do…
|
Diện mạo của Johnny Trí Nguyễn ở tuổi 52. Johnny Trí Nguyễn chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Tôi không tự gán một vai trò cụ thể trước tên của mình. Tôi có thể là diễn viên, cũng là biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn hành động. Thực ra, tôi chỉ là người làm sáng tạo thôi. Tôi làm đủ thứ. Nếu gọi là ‘nhất nghệ tinh’, thì tôi không có nghệ. Tất cả việc mình làm, hay chạm vào đều muốn đẹp hơn, tạo ra những trải nghiệm hấp dẫn. Ví dụ, khi chạm vào không gian võ thuật, tôi cũng muốn sáng tạo, mới mẻ. Đến không gian điện ảnh cũng vậy thôi".
Bộ phim gần nhất của nam diễn viên tham gia là Da 5 Bloods của đạo diễn Spike Lee (2019). Từ đó đến nay, anh không tham gia phim ảnh. Thời đỉnh cao, tên tuổi nam diễn viên phủ sóng với Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng. Anh còn ghi điểm nhờ cách diễn hài hước trong Tèo em, Cưới ngay kẻo lỡ, Nụ hôn thần chết.
|
Những ngày gần đây, nam diễn viên vướng tin hẹn hò Kalli Nguyễn khi cả hai cùng sánh bước tại thảm đỏ sự kiện phim. Người đẹp sinh năm 1998 cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nam diễn viên. Cô còn "check-in" tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn. Trong khi ngôi sao Dòng máu anh hùng cũng để lại tương tác dưới bài đăng của Kalli Nguyễn.
|
Nam diễn viên thân thiết với đàn anh Quyền Linh và các đồng nghiệp tại võ đường Liên Phong. Bên cạnh võ thuật, phim ảnh, Johnny Trí Nguyễn còn có đam mê với môtô. Anh có bộ sưu tập môtô với nhiều loại xe.
