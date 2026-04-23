Thiện Nhân thiếu kiểm soát

Sau thời gian không hoạt động trên kênh cá nhân, Thiện Nhân livestream vào tối 24/4. Cô có nhiều phát ngôn cho thấy sự mất kiểm soát.

Tối 24/4, sau nhiều ồn ào, Thiện Nhân livestream trên trang cá nhân. Cô lần lượt giải đáp những câu hỏi, thắc mắc từ phía công chúng. Thiện Nhân khẳng định cô "không bị ép buộc livestream hay dàn dựng kịch bản bằng AI".

Đáng chú ý, Thiện Nhân liên tục có những phát ngôn thiếu kiểm soát. Cô dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích người thân.

"Họ muốn câu view, câu like nên cứ đăng tin tôi mất tích suốt. Tôi vẫn ở đây, đang làm việc và hoàn thành các thủ tục giấy tờ cá nhân. Ai muốn đăng gì thì đăng, tôi không quan tâm nữa vì tôi nói sự thật. Tôi không có bịa chuyện hay nói láo nên chẳng việc gì phải sợ", cô chia sẻ.

Thậm chí, khi một số dân mạng để lại lời khuyên cho Thiện Nhân về việc nên "gắn kết lại với cha mẹ vì đã sinh thành, nuôi dưỡng cô", nữ ca sĩ còn yêu cầu những tài khoản này nên rời khỏi livestream. Thiện Nhân thể hiện sự bức xúc khi không ít người cho rằng cô "đạo đức giả".

"Nhiều người cứ vào dạy đời, bảo tôi đạo đức giả. Nếu tôi không thể hiện ra, làm sao mọi người biết tôi sống thế nào? Tôi gọi người yêu là 'chồng' thì có gì sai? Chẳng lẽ tôi phải gọi các người là chồng thì mới vừa lòng?", cô nói.

Cô cũng liên tục đáp trả những bình luận từ dân mạng. Ở giữa livestream, khi một tài khoản mạng nhận xét "Thiện Nhân khác quá, không còn như xưa", nữ ca sĩ cho biết hiện tại, cô không nhịn ai: "Thà tôi mắng sai còn hơn bỏ sót. Bây giờ tôi nhạy cảm lắm, ai vào bình luận là tôi phải 'thủ' trước để bảo vệ mình và những người tôi yêu thương".

"Mọi người cứ coi tôi là người bình thường đi, đừng nổi tiếng nổi ơn gì hết cho khỏe đời. Tôi mệt mỏi với sự tiêu cực của mạng xã hội lắm rồi. Tôi không cần ai nhớ đến mình với danh xưng ngôi sao. Cứ coi tôi là người bình thường. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình", Thiện Nhân chia sẻ.

Những ngày gần đây, Thiện Nhân liên tục có các bài đăng, nhắm đến gia đình. Cô cho biết đã nuôi chị gái suốt 4 năm người này học đại học. Ngoài ra, bài viết còn cho biết anh chị nắm giữ tài sản của Thiện Nhân. Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần gọi về để yêu cầu gia đình hoàn trả nhưng chưa được.

Trước thông tin trên, anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân - cho biết với Tri Thức - Znews sẽ giải quyết mọi khúc mắc, mâu thuẫn với em gái khi đôi bên gặp nhau trực tiếp.

Tối 5/4, thông qua fanpage Thiện Nhân, gia đình thông báo không thể liên lạc với nữ ca sĩ. Sau đó, trao đổi thêm với Tri Thức - Znews, anh Cầm - anh trai nữ ca sĩ - cho biết việc mất liên lạc với nữ ca sĩ khiến gia đình rơi vào trạng thái lo lắng.

Vài giờ sau đó, trên fanpage Thiện Nhân Entertainment, một người tự nhận là quản lý của nữ ca sĩ, tên Minh Phương, lên tiếng trấn an. Theo người này, Thiện Nhân hiện vẫn ổn định, không gặp sự cố và đang muốn tập trung cho cuộc sống cá nhân, “đi theo hạnh nguyện riêng”.