Vợ tỷ phú Jeff Bezos táo bạo ở thảm xanh Met Gala 2026

Đêm hội thời trang lớn nhất năm, Met Gala 2026, chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ Thuật Metropolitan tối 4/5 (giờ địa phương). Sự kiện năm nay có chủ đề Costume Art (tạm dịch: Nghệ thuật phục trang), khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa thời trang, cơ thể con người và lịch sử nghệ thuật. Xuất hiện trên thảm xanh, Lauren Sánchez, vợ tỷ phú Jeff Bezos thu hút ống kính. Cô diện bộ váy màu xanh hải quân với điểm nhấn là chuỗi ngọc trai trên dây đeo. Thiết kế của Schiaparelli này lấy cảm hứng từ bức tranh Chân dung Madame X của John Singer Sargent.
Katy Perry xuất hiện trong chiếc váy Stella McCartney lộng lẫy và chiếc mặt nạ lưới màu bạc, trước khi tiết lộ danh tính thật của cô.
Gigi Hadid khoe lợi thế sắc vóc với chiếc váy voan mỏng với họa tiết ngọn lửa và hoa của Miu Miu. Người đẹp tạo dáng chuyên nghiệp trên thảm xanh trước khi bước vào chương trình.
Chiếc váy Thom Browne được Olivia Wilde thiết kế riêng là một kiệt tác về kỹ thuật may đo, với phần khung bằng da màu nâu lộ ra ngoài, lớp lót và đuôi váy bằng vải tuyn.
Rosé thanh lịch và sang trọng trong thiết kế từ Saint Laurent. Điểm nhấn của trang phục ở chi tiết cánh chim nhũ bạc.
Giám đốc sáng tạo của Saint Laurent, Anthony Vaccarello và nữ diễn viên Zoë Kravitz trong một trong những thiết kế riêng của ông. Hình ảnh bên phải là sự xuất hiện của Lena Dunham với trang phục từ Valentino.
Doja Cat từng nhiều lần táo bạo, phá cách trên thảm đỏ. Song tối nay cô chọn phong cách đơn giản hơn với chiếc váy dài thướt tha của Saint Laurent. Cô chia sẻ với Vogue rằng nguồn cảm hứng của cô đến từ màu da của chính mình.
Ngôi sao YouTube Léna Mahfouf bán khỏa thân trong thiết kế có bộ tay được tạo hình điêu khắc.
Nicole Kidman và con gái Sunday Rose Kidman Urban đều chọn những bộ trang phục bồng bềnh và có kết cấu đặc biệt nhưng của hai thương hiệu Chanel và Dior.
Cara Delevingne diện chiếc đầm dài bằng nhung cổ cao của Ralph Lauren. Hình ảnh nhìn từ phía sau chiếc váy Ralph Lauren của Delevingne với những chi tiết lông vũ và pha lê lấp lánh. Thiết kế này có 10.000 viên pha lê được thêu tay tỉ mỉ.
