Heidi Klum thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở thảm xanh Met Gala 2026 với thiết kế độc đáo đến từ Mike Marino.

Theo Variety, thảm xanh Met Gala 2026 đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Sự kiện năm nay có chủ đề Costume Art (tạm dịch: Nghệ thuật phục trang) và quy định trang phục chính thức là Fashion Is Art (tạm dịch: Thời trang là nghệ thuật).

Trên thảm xanh sự kiện diễn ra ở Bảo tàng Metropolitan, Heidi Klum gây sốc khi xuất hiện trong bộ trang phục được thiết kế riêng bởi Mike Marino. Thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ những kiệt tác điêu khắc cổ điển như Veiled Christ của Giuseppe Sammartino và Veiled Vestal của Raffaele Monti.

Heidi Klum gây sốc tại thảm xanh Met Gala 2026. Ảnh: CNN.

Sử dụng chất liệu tổng hợp đặc biệt giữa latex và spandex, bộ trang phục tạo hiệu ứng thị giác mạnh, biến Heidi Klum thành một "bức tượng sống". Những nếp gấp mềm mại như lụa nhưng lại mang vẻ ngoài cứng cáp của đá cẩm thạch đã mô phỏng hoàn hảo kỹ thuật tạc tượng đỉnh cao, tôn vinh vẻ đẹp hình thể lẫn tư duy nghệ thuật sâu sắc.

Bên cạnh Heidi Klum, thảm đỏ năm nay còn chào đón hàng loạt tên tuổi đình đám như Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Emma Chamberlain và Connor Storie. Mỗi ngôi sao mang đến một định nghĩa riêng về sự giao thoa giữa hội họa, điêu khắc và thời trang.

Sự kiện năm nay được dẫn dắt bởi dàn ngôi sao quyền lực bao gồm Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và "người đàn bà thép" Anna Wintour. Đặc biệt, vai trò chủ trì ủy ban điều hành thuộc về Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello và nữ diễn viên Zoë Kravitz, cùng sự góp mặt của những gương mặt trẻ đang tạo sức ảnh hưởng lớn như Lisa (BlackPink), Sabrina Carpenter và Doja Cat.

Theo thông báo từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met), triển lãm chính thức do Andrew Bolton giám tuyển sẽ tập trung khám phá vai trò trung tâm của cơ thể con người trong dòng chảy nghệ thuật. Triển lãm là sự đối thoại giữa các hiện vật lịch sử trong bộ sưu tập đồ sộ của bảo tàng với những thiết kế may mặc đương đại.

Sự kiện năm nay nhận được sự tài trợ lớn từ tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez Bezos, cùng sự đồng hành của nhà mốt Saint Laurent, tập đoàn truyền thông Condé Nast.

Sau đêm Gala, triển lãm "Fashion is Art" sẽ chính thức mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 10/5/2026 đến hết ngày 10/1/2027. Đây được dự báo sẽ là một trong những triển lãm thu hút lượng khách kỷ lục của Viện Trang phục trong năm nay.