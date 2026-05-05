Ngọc Trinh lên tiếng khi bị chê

Khi cuộc đấu của 5 phim Việt trong mùa lễ 30/4-1/5 vừa ngã ngũ, dự án kinh dị đến từ Nguyễn Hữu Hoàng - Thẩm mỹ viện âm phủ - mở màn tháng 5. Buổi chiếu sớm phim diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền...

Sau buổi công chiếu, bộ phim đến từ Nguyễn Hữu Hoàng nhận nhiều phản ứng trái chiều. Đặc biệt là kịch bản kém hấp dẫn, lạm dụng cảnh jump-scare và tình tiết phim nhiều lỗ hổng. Dàn diễn viên trong phim cũng không để lại ấn tượng về diễn xuất. Trong đó, nữ chính Ngọc Trinh trong vai bác sĩ thẩm mỹ Thanh còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, đóng phim kinh dị nhưng Ngọc Trinh luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn. Cô trang điểm đậm, thậm chí ngay cả lúc đi ngủ hay khi vừa thức dậy. Điều này khiến nữ diễn viên vấp phải ý kiến trái chiều.

Tại sự kiện giao lưu sau đó với báo giới, khi được hỏi về việc "không chịu làm xấu" trên màn ảnh, Ngọc Trinh phản hồi: "Tôi là kiểu người không quan tâm chuyện phải đẹp trong phim. Miễn là hợp cảnh quay, hợp nhân vật là tôi luôn sẵn sàng, thậm chí không trang điểm, tôi cũng đáp ứng luôn. Mỗi lần ra set quay, đạo diễn đều là người kiểm tra lại phục trang, trang điểm". Nữ diễn viên nói việc cô trang điểm hoặc để mặt mộc đều phụ thuộc vào chỉ đạo diễn xuất và yêu cầu từ phía đạo diễn, nhằm phù hợp với tình huống, nhân vật, câu chuyện.

"Xưa giờ mọi người hay thấy tôi rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn tôi cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai bản thân muốn diễn từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, tôi rất thích. Tôi cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm tôi thích thú với dự án này", cô nói thêm.

Sau đó, Nguyễn Hữu Hoàng cho biết: "Ở góc độ nghệ thuật, tôi muốn Thanh trong phim có sắc đẹp mà người ta luôn muốn nhìn ngắm và lấy đi của cô ấy".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đạo diễn phản hồi về những ý kiến trái chiều liên quan đến hạn chế của dự án kinh dị. Nguyễn Hữu Hoàng cho biết trong quá trình thực hiện từ lúc làm kịch bản, quay phim, hoàn thiện và hậu kỳ, anh đã bàn bạc với ê-kíp, sau đó chủ động cắt bỏ một số phân cảnh giải thích chi tiết cho các tuyến nhân vật phụ để phù hợp với trải nghiệm khán giả.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm một bộ phim mà bối cảnh chỉ có một căn nhà và nhiều nhân vật trong đó. Tôi phải lựa chọn để tập trung vào hành trình của nhân vật Thanh. Cô ấy đi đến đâu, khác biệt lớn nhất là gì. Nếu được chọn để về đích, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ giải quyết cho câu chuyện của Thanh và Xuân. Còn những phân cảnh cho nhân vật còn lại, tôi phải giảm bớt. Đây thực sự là đánh cược. Việc ôm đồm quá nhiều thông tin, kéo dài thời lượng, khán giả sẽ cảm thấy mệt", anh chia sẻ.

Trước nhận xét về sự tương đồng của ý tưởng với các thương hiệu ăn khách trên thế giới như Conjuring, Insidious, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho rằng sự so sánh là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với tác phẩm lần này, đạo diễn định hướng khai phá một nỗi sợ kiểu mới, chưa từng có trong điện ảnh Việt. Anh nói thêm: "Phí Phông hay Heo năm móng khai thác văn hóa dân gian của vùng miền, dân tộc thiểu số. Còn bộ phim của chúng tôi thiết lập nỗi sợ trong không gian đô thị, hiện đại hơn".