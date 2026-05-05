Kết quả vụ kiện giữa diễn viên Thùy Anh và nhà sản xuất phim

Nữ diễn viên cho biết cô được Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tuyên thắng kiện và nhà sản xuất phim có nghĩa vụ phải bồi thường.

Chiều 5/5, Thùy Anh chia sẻ về vụ kiện giữa cô và Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ, nhà sản xuất Bước ngoặt.

Theo phán quyết, các yêu cầu của Thùy Anh đã được xem xét và chấp nhận, trong đó xác định nghĩa vụ bồi thường của Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ.

"Phán quyết này không chỉ đánh giá rất công tâm và công bằng về bản chất vụ việc, ghi nhận quyền, lợi ích hợp pháp của tôi, mà còn một lần nữa khẳng định nguyên tắc tôn trọng an toàn lao động, trách nhiệm pháp lý trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Mọi hành vi né tránh trách nhiệm, đẩy rủi ro về phía người lao động đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi tin tưởng rằng các bên liên quan sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung của phán quyết theo đúng quy định pháp luật", Thùy Anh cho biết.

Sau sự việc, nữ diễn viên hy vọng môi trường làm việc trong ngành phim ảnh sẽ được quan tâm đúng mức hơn về vấn đề an toàn và công bằng cho những người tham gia. Thùy Anh mong muốn rằng trong tương lai, không còn trường hợp người lao động nào phải vừa chịu thương tật, vừa phải đơn độc đối mặt với những tranh chấp pháp lý không đáng có.

Sự việc xoay quanh Thùy Anh và đoàn phim Bước ngoặt bắt đầu từ giữa tháng 8/2024. Khi đó, Thùy Anh chia sẻ hình ảnh bị thương ở trán. Cô cho biết bị bạn diễn vô tình ném điện thoại vào mặt trong quá trình quay phim Bước ngoặt ở Phú Yên. Ngay sau đó, Thùy Anh trở về TP.HCM để khâu vết thương và theo dõi sức khỏe.

Sáng 18/8/2024, mạng xã hội xôn xao thông tin diễn viên Thùy Anh được đoàn phim Bước ngoặt yêu cầu trở lại Phú Yên vào sáng 20/8/2024 để tiếp tục quá trình quay nếu không sẽ kiện. Tuy nhiên, theo chỉ định ban đầu của bác sĩ, Thùy Anh cắt chỉ vết thương vào buổi sáng nên chiều cùng ngày mới có thể bay từ TP.HCM tới Phú Yên. Trao đổi với Tri Thức - Znews vào tối 18/8, Thùy Anh cho biết sẽ cắt chỉ sớm vào 19/8 tại TP.HCM, sau đó bay ngay tới Phú Yên.

Tới 29/8/2024, bà Trần Thị Thanh Thủy, giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ cho biết đã chấm dứt hợp đồng, yêu cầu diễn viên thanh toán khoản tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, bồi hoàn trong thời gian 7 ngày với tổng số tiền là hơn 20 tỷ đồng . Nếu quá thời hạn trên, công ty sẽ chuyển vụ việc ra cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Theo bà Trần Thị Thanh Thủy, ngày 18/8/2024, một tài khoản có tên C.V.Q.N. đăng bài bày tỏ sự bức xúc với nội dung đoàn phim Bước ngoặt “mặc kệ diễn viên tự đi khâu, xong lao ra đòi kiện tụng” sau khi Thùy Anh bị thương trong quá trình quay phim. Bà Trần Thị Thanh Thủy khẳng định tất cả thông tin trên là bịa đặt, nhiều lời lẽ có dấu hiệu xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bà cũng như toàn bộ đoàn làm phim. Theo bà Thủy, bài đăng cũng sử dụng thông tin và hình ảnh là thông tin bảo mật đã được quy định trong hợp đồng ký kết với diễn viên Thùy Anh trước đó.

Tối 30/8/2024, công ty quản lý của Thùy Anh chính thức lên tiếng về vụ việc. Phía nữ diễn viên phủ nhận thông tin bị thương do đứng sai vị trí trong quá trình diễn tập như bà Trần Thị Thanh Thủy đưa ra vào 29/8. Về bài đăng của tài khoản C.V.Q.N. được bà Thanh Thủy nhắc đến, đại diện Thùy Anh khẳng định cô và chủ tài khoản chỉ là bạn bè, không liên quan công việc hay pháp lý nên những phát ngôn của tài khoản này nằm ngoài phạm vi kiểm soát hay trách nhiệm của nữ diễn viên. Thùy Anh cũng không tiết lộ thông tin riêng, gây ảnh hưởng đến đoàn phim.