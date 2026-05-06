Vì sao Xuân Lan mất trắng hơn 30 tỷ

Xuân Lan cùng chồng - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm trải qua hai dự án điện ảnh. Song đáng tiếc, cặp phim đều thất bại nặng nề ngoài phòng vé, gây lỗ hơn 30 tỷ đồng.

Xuân Lan vừa trở lại với dự án kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ. Song lần này, cô lùi lại với vai trò diễn viên. Nhiều năm qua, cô được biết tới trong vị trí sản xuất phim, đồng hành cùng chồng là đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm.

Song ở cả hai dự án điện ảnh của vợ chồng Xuân Lan gồm Cái giá của hạnh phúc (2024) và Cưới vợ cho cha (2025) đều thất bại phòng vé. Chỉ trong vài năm, cặp đạo diễn - nhà sản xuất mất trắng hơn 30 tỷ đồng .

Xuân Lan và chồng sau hai phim liên tiếp thua lỗ

Sau buổi công chiếu phim của Nguyễn Hữu Hoàng ở TP.HCM, Xuân Lan lần đầu tiên chia sẻ về tình cảnh của vợ chồng cô sau hai dự án thua lỗ liên tiếp.

Xuân Lan cho biết từ thất bại của bản thân và quan sát thị trường phim thời gian qua, cô nhận thấy khán giả ngày càng khó đoán. Viện dẫn trường hợp của phim Anh Hùng (Võ Thạch Thảo) trong mùa phim lễ 30/4-1/5 năm nay, Xuân Lan kể ban đầu, cô đánh giá cao dự án và dự đoán bộ phim sẽ ăn nên làm ra ngoài rạp vì lấy được cảm xúc từ câu chuyện phụ tử, gia đình. Song kết quả phòng vé không đúng như cô kỳ vọng.

Hoặc có thời điểm, khán giả tưởng đã "ngán" phim kinh dị song hai tác phẩm dẫn đầu mùa phim lễ 30/4 lại thuộc về thể loại này.

Nữ diễn viên cho biết hiện tại, vợ chồng cô đang tạm dừng hành trình làm phim để tiếp tục theo dõi thị trường, nghiên cứu thị hiếu khán giả. "Vợ chồng tôi đang học lại từ đầu", cô nói.

Trong một bài đăng ít ngày trước, Xuân Lan tâm sự về hành trình của vợ chồng cô sau hai dự án thua lỗ. Cô cho biết: "Vợ chồng ôm kỳ vọng dồn hết sức mình cho 2 cái phim tử tế ấy. Rồi cả hai ôm nhau, nhận lấy thực tế không như mong muốn. Rồi vợ chồng lại ôm nhau vượt sóng gió, động viên làm việc trả nợ dần, để mình vẫn được là những người sống đàng hoàng, tử tế với đời. Bây giờ, nhà mình vẫn ôm nhau và cùng chia sẻ gánh nặng với nhau. Mạnh ai người đó làm việc chuyên môn riêng. Rồi gia đình mình sẽ nhanh chóng ôm nhau tận hưởng lại sự bình yên vốn có".

Cô cho biết may mắn là ở bên cạnh cả hai luôn có gia đình, người thân động viên, sát cánh. Họ luôn kịp thời hỗ trợ khi Xuân Lan và Ngọc Lâm ở "tâm bão".

Về phía Nguyễn Ngọc Lâm, anh cũng quay lại với những công việc trước đó là đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật lớn, nhỏ ở các tỉnh, thành phố thời gian qua.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, anh từng cho biết: "Bản thân tôi là người sáng tạo, không để mình bị vấn đề doanh thu hay chi phí đầu tư chi phối quá nhiều. Vợ tôi, trong vai trò vừa là nhà sản xuất, vừa là diễn viên chính, phải chịu trách nhiệm về nhiều mặt. Vì thế, tôi thương nhất là Xuân Lan".

Đạo diễn cho biết thiếu sót lớn nhất của anh là không nắm bắt được thị hiếu của người xem trong nước. "Khán giả coi phim từ cảm xúc. Khi họ bỏ tiền ra mua vé xem, dĩ nhiên có quyền đánh giá và nêu quan điểm cá nhân. Khán giả luôn đúng. Nếu đạo diễn làm phim cho người xem nhưng không khiến họ hài lòng, đạo diễn là người sai. Đây cũng là bài học lớn nhất của tôi", chồng Xuân Lan cho hay.

Lý do phim của Xuân Lan thất bại

Trong lần chào sân ở vai trò đạo diễn điện ảnh vào năm 2024, Nguyễn Ngọc Lâm mang tới Cái giá của hạnh phúc với sự góp mặt của "bảo chứng diễn xuất" Thái Hòa. Tác phẩm từng đổi lịch chiếu sớm, nhằm tránh đụng độ với "bom tấn" Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải) vào mùa lễ 30/4 -1/5. Song quyết định nhanh chóng kể trên của vợ chồng Xuân Lan cũng không mang lại kết quả như kỳ vọng khi dự án 18+ chỉ thu lại hơn 26 tỷ đồng sau khi rời rạp. Tác phẩm gây thua lỗ cho cặp vợ chồng đạo diễn - nhà sản xuất hơn 20 tỷ đồng .

Trong một bộ phim về chủ đề gia đình và ngoại tình, Nguyễn Ngọc Lâm cho thấy sự đầu tư về mặt hình ảnh, mỹ thuật, bối cảnh. Nam đạo diễn nỗ lực khi cài cắm nhiều cú twist để mang lại sự tò mò, lôi cuốn khán giả trong thời lượng gần hai tiếng.

Dù vậy, kịch bản của bộ phim vẫn lộ nhiều lỗ hổng, thiếu sót. Ở vai trò đạo diễn đầu tay, Nguyễn Ngọc Lâm cũng chưa chắc chắn trong việc kiểm soát nhịp phim. Càng về sau, phim trở nên sa đà vào việc lạm dụng bi kịch, tình tiết lê thê, gây mệt mỏi cho khán giả.

Thái Hòa trong vai ông Thoại - một doanh nhân thành đạt, có gia đình hạnh phúc, êm ấm song lại đi ngoại tình với con dâu, gây ấn tượng về diễn xuất. Song màn thể hiện của tài tử màn ảnh Việt cũng không cứu vớt được chất lượng tổng thể phim.

Trong khi Xuân Lan, bên cạnh vai trò sản xuất cũng kiêm luôn vai nữ chính. Cô được ưu ái đất diễn song diễn xuất còn hạn chế, biểu cảm và đài từ là điểm trừ.

Đến dự án thứ hai của cặp vợ chồng Xuân Lan - Cưới vợ cho cha (2025) lại là một màu sắc khác. Ống kính của Nguyễn Ngọc Lâm hướng đến không gian, bối cảnh ở miền Tây, nơi ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu), một người cha đơn thân, đang là chủ quán cà phê miệt vườn luôn đau đáu nỗi lo lập gia đình cho con trai duy nhất là Út Tửng (Trương Minh Thảo) sống ở thành phố. Ông Sáu Sếu nhờ người mai mối cho con trai một cô gái ở quê, nhưng không biết rằng Út Tửng đang sống chung với bạn gái tên Trang (Thúy Diễm) - người mẹ đơn thân, từng trải qua nhiều biến cố ở quá khứ.

Với thể loại phim hài, Nguyễn Ngọc Lâm tỏ ra không phù hợp. Anh cố gắng xây dựng những mảng miếng nhằm mang lại tiếng cười cho khán giả nhưng kém hiệu quả. Các tình tiết được xây dựng đơn giản, dễ đoán, thoại có phần cũ kỹ.

Trong nhiều phân đoạn, góc quay và chuyển cảnh còn nặng tính truyền hình. Cách chèn nhạc nền, âm thanh thường xuyên khiến phim giống như một web drama hơn là tác phẩm điện ảnh. Đến hồi cuối, phim bất ngờ được tháo gỡ một cách chóng vánh, nặng tính sắp đặt. Diễn xuất của NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân tròn vai. Trong khi các gương mặt khác như Thúy Diễm, Trương Minh Thảo và Syni Trang đều khá vụng về.

Tính toán của Nguyễn Ngọc Lâm và Xuân Lan về việc mang tới một bộ phim gia đình dân dã, nhẹ nhàng, hài hước và tập trung vào phân khúc khán giả ở miền Tây, được cho là nỗ lực để tạo ra sự thay đổi về doanh thu ở phòng vé. Đặc biệt là ở thời điểm phát hành, phim cũng không có đối thủ quá mạnh. Song Cưới vợ cho cha tiếp tục đưa Xuân Lan và Ngọc Lâm vào thế khó.

Dự án rơi vào tình thế ảm đạm từ những ngày đầu phát hành. Đến khi rời rạp, phim của Xuân Lan chỉ thu hơn 9 tỷ đồng , gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

Trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường phim như ở hiện tại, việc Xuân Lan và chồng tạm dừng hành trình để theo dõi thị trường là quyết định hợp lý. Ngoài việc nghiên cứu thị trường, thị hiếu khán giả như cách Xuân Lan chia sẻ ở trên, điều tiên quyết và quan trọng mà họ cần tìm ra là phải đầu tư vào một kịch bản phim tốt, thuyết phục người xem, đủ sức nặng thay vì những câu chuyện sa đà vào bi kịch hoặc nội dung an toàn, câu khách bằng mảng miếng hài.