Phát ngôn dậy sóng của Victoria Beckham

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Victoria Beckham lần đầu phản hồi về những tuyên bố gây chấn động của con trai Brooklyn ít tháng trước.

Theo Daily Mail, trong cuộc trò chuyện mới nhất trên podcast Aspire của Emma Grede, Victoria Beckham (52 tuổi) đã chính thức lên tiếng trước những tuyên bố gây bão của cậu con trai cả Brooklyn Beckham (27 tuổi) nhắm vào gia đình hồi đầu năm nay.

Khi host Emma Grede đặt câu hỏi hỏi về ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và "thương hiệu Beckham", Victoria được cho là đã khéo léo đáp trả bản tuyên bố dài 6 trang của con trai. Trước đó, Brooklyn cáo buộc anh bị "kiểm soát bởi một gia đình coi trọng việc quảng bá hình ảnh trước công chúng hơn tất cả" thông qua "các bài đăng giả tạo trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ thiếu chân thành".

Victoria Beckham chia sẻ về hành trình làm mẹ trong cuộc trò chuyện với Emma Grede. Ảnh: Aspire.

Phản hồi về điều này, cựu thành viên Spice Girls khẳng định việc xây dựng đế chế trị giá 500 triệu bảng Anh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô.

"Khi tôi và David mới gặp nhau, chúng tôi chưa từng có ý định tạo ra một thương hiệu. Mọi người cứ nói về 'Brand Beckham', nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên", cô chia sẻ.

Nhà thiết kế giải thích thêm xuất phát điểm của cả hai đều gắn liền với các hợp đồng thương mại độc lập từ trước khi cưới. Thời điểm đó, David Beckham là gương mặt đại diện của Adidas, Brylcreem, Pepsi, còn cô gặt hái thành công cùng Spice Girls qua các chiến dịch với Walker's crisps, Chupa Chups hay Pepsi.

"Khi thành công lớn hơn, chúng tôi vẫn tập trung vào các dự án riêng biệt. David lo cho CLB Inter Miami, còn tôi xây dựng đế chế thời trang và làm đẹp. Chúng tôi không có thỏa thuận thương mại chung nào cả. David làm việc của anh ấy, tôi làm việc của tôi. Đó là cách thế giới bên ngoài nhìn nhận và gọi tên, chứ chúng tôi không nghĩ như vậy", Victoria nói.

Nhà thiết kế 52 tuổi thừa nhận các con của cô phải đối mặt với áp lực lớn khi lớn lên dưới ánh hào quang truyền thông - điều mà Brooklyn từng chia sẻ là nguyên nhân khiến anh bị "lo âu tột độ". Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân "chưa bao giờ là một người mẹ ép buộc hay áp đặt con cái".

Trải lòng về vai trò làm mẹ, Victoria chia sẻ: "Đến cuối cùng, chúng tôi chỉ muốn các con chăm chỉ và tử tế. Tôi luôn cố gắng làm người mẹ tốt nhất có thể để bảo bọc các con. Nuôi dạy những đứa trẻ đã trưởng thành rất khác với khi chúng còn nhỏ. Nhiệm vụ của tôi là giúp các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bám sát để hỗ trợ chứ không phải thúc ép".

Victoria bày tỏ sự tự hào khi nhắc đến cậu con trai thứ Cruz Beckham, người đang bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng những chuyến lưu diễn nhỏ: "Cruz đã dành nhiều năm để học chơi 5-6 nhạc cụ khác nhau, tự viết nhạc và thành lập ban nhạc một cách rất khiêm tốn. Con tài năng và đang tự xây dựng thương hiệu cho riêng mình".

Đặc biệt, cô con gái út Harper Beckham (14 tuổi) cũng đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng dành cho thế hệ Gen Z và Gen Alpha mang tên HIKU BY Harper vào mùa hè năm nay. Ý tưởng được nhen nhóm sau khi Harper trải qua giai đoạn khủng hoảng vì mụn trứng cá do sử dụng sai mỹ phẩm và phải điều trị với bác sĩ da liễu. Vì trải qua cảm giác bất an đó, con gái út của Beckham muốn tạo ra một dòng sản phẩm chăm sóc da phù hợp và lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc.

Victoria hào hứng kể lại việc con gái út đã chủ động thuyết phục mình bằng các bài thuyết trình PowerPoint: "Một bài về thương hiệu làm đẹp mà con bé muốn tạo ra và một bài khác lý giải vì sao tôi nên cho phép con bé đi uốn tóc".

Đáng chú ý, sự nhạy bén trong kinh doanh của gia đình Beckham đã được định hình từ rất sớm. Victoria từng gây tranh cãi khi đăng ký bản quyền tên của Harper cho một loạt sản phẩm thương mại (từ đồ trang điểm, đồ chơi đến quần áo) khi cô bé mới 5 tuổi. Thời điểm đó, các chuyên gia sở hữu trí tuệ nhận định đây là bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một đứa trẻ, vốn là đặc quyền chỉ dành cho những ngôi sao đã nổi tiếng.

Mối quan hệ giữa vợ chồng Beckham và con trai cả đã hoàn toàn đóng băng từ tháng 5/2025, sau khi Brooklyn và vợ - ái nữ tài phiệt Nicola Peltz - từ chối tham gia tiệc sinh nhật tuổi 50 của cựu danh thủ tuyển Anh. Thậm chí, luật sư của phía Brooklyn và Nicola đã gửi văn bản yêu cầu phía Beckham chỉ liên lạc thông qua đại diện pháp lý.

Trong tuyên bố của mình, Brooklyn còn tố mẹ ruột đã mắng anh là "kẻ tồi tệ" vì không xếp bà ngồi ở bàn tiệc danh dự trong đám cưới của mình. Ngoài ra, anh còn cáo buộc mẹ "chiếm sóng" điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng.