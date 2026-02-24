Chuyện gì xảy ra khi ‘Thỏ ơi’ giảm suất chiếu?

Khi một phim chiếm tất cả, thị trường rực rỡ nhưng mỏng manh. Khi một phim thắng lớn và các phim khác vẫn đứng được, đó là dấu hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh.

Kể từ khi Trấn Thành tham gia đường đua điện ảnh, phòng vé thường lặp lại một kịch bản quen thuộc: Phim Trấn Thành vươn lên áp đảo, chiếm phần lớn doanh thu, trong khi các phim còn lại chật vật tìm khán giả.

Tuy nhiên, mùa Tết Bính Ngọ năm nay cho thấy một tín hiệu khác, mang tính tích cực hơn. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, tổng doanh thu trong 6 ngày đầu Tết đạt 409,4 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025 với mức 306 tỷ đồng . Mức tăng này cho thấy số lượng khán giả đến rạp đang mở rộng. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở cấu trúc phân bổ doanh thu.

"Thỏ ơi" áp đảo về doanh thu nhưng suất chiếu đang giảm dần.

Tính đến chiều 24/2, bốn phim nội địa chủ lực của mùa Tết, bao gồm Thỏ ơi với gần 280 tỷ đồng , Nhà ba tôi một phòng đạt gần 90 tỷ đồng , Báu vật trời cho cũng bất ngờ ngoi lên mức gần 60 tỷ đồng và Mùi phở thu 32 tỷ đồng . Có thể thấy phim đứng đầu tiếp tục áp đảo. Tuy nhiên, khác với nhiều năm trước, các phim xếp sau không “rơi tự do”. Cả ba bộ phim còn lại đều có mức doanh thu không quá tệ hại.

So với các mùa trước, khi khoảng cách giữa vị trí số một và phần còn lại, đặc biệt phim bét bảng thường rất lớn nhưng mùa Tết năm nay cho thấy một sự phân bổ lành mạnh hơn. Điều này phần nào phản ánh sự thay đổi trong hành vi khán giả.

Nguyên nhân là gì?

Một nguyên nhân quan trọng nằm ở “thế trận tương quan” của mùa Tết năm nay. Phim của Trấn Thành vẫn là lựa chọn số một nhờ thương hiệu, độ phủ và sức hút đại chúng, nhưng mức độ vượt trội về cảm nhận không tạo ra hiệu ứng “độc chiếm lựa chọn” như những mùa mà một tác phẩm vừa thắng phòng vé vừa áp đảo về dư luận. Khi phim dẫn đầu không biến cuộc đua thành cuộc chơi một cửa, phần còn lại có cơ hội bám trụ lâu hơn.

Đồng thời, nhóm phim bám đuổi năm nay nằm ở mức chất lượng trung bình đến khá, nghĩa là đủ “xem được” để khán giả không coi đó là lựa chọn rủi ro. Đây là điểm rất khác trong cơ chế vận hành thị trường: một khi các phim còn lại bị gắn nhãn “thảm họa”, khán giả sẽ dồn hết vào phim số một để tránh phí tiền và phí thời gian, làm độ chênh lệch bị kéo giãn mạnh. Ngược lại, khi chất lượng không quá chênh lệch nhau, doanh thu có xu hướng phân bổ, giúp thị trường có chiều ngang.

Nhìn chung 4 Tết năm nay đều không nổi bật về chất lượng. 4 phim đều có hạn chế nhưng cũng có những màu sắc khác nhau. Đây là cơ sở để ngăn việc một phim chiếm đến 80-90% doanh thu, trong khi có phim chỉ được vài phần trăm miếng bánh thị trường.

“Một phim ăn cả” tiềm ẩn rủi ro

Tết Nguyên đán là cuộc đua phòng vé khốc liệt ở hầu hết nước có kỳ nghỉ lễ này. Vấn đề không phải là có phim thắng hay không khi tham gia, mà là các phim còn lại có tồn tại được hay không. Trung Quốc là ví dụ điển hình. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, doanh thu phòng vé đạt khoảng 9,5 tỷ NDT, tương đương 1,3 tỷ USD . Phim Nezha 2 một mình thu hơn 5 tỷ NDT. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, nhiều phim khác vẫn đạt doanh thu hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Điều đó cho thấy hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, quy mô thị trường đủ lớn để nhiều phim cùng thắng. Thứ hai, ngay cả khi có một “siêu bom tấn”, phần còn lại vẫn có khả năng thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư. Yếu tố cốt lõi nằm ở thói quen khán giả. Khi việc đi xem phim trong dịp lễ trở thành một hoạt động văn hóa thường xuyên, người xem có xu hướng xem nhiều hơn một phim, thay vì phải “chọn một bỏ một”. Đây là dấu hiệu của thị trường trưởng thành.

Việt Nam hiện chưa đạt tới quy mô đó. Tuy nhiên, xu hướng mùa Tết năm nay cho thấy những bước đi đầu tiên. Tổng doanh thu tăng. Các phim xếp sau vẫn có doanh thu đủ lớn để tồn tại dù có thể vẫn có trường hợp chịu cảnh thua lỗ. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa các vị trí vẫn rõ ràng, nhưng không còn mang tính “sinh tử”.

Ở thị trường điện ảnh Việt Nam, yếu tố “sống được” còn đến từ cuộc chiến truyền thông. Ba phim bám đuổi là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở không chỉ tồn tại nhờ lịch chiếu, mà còn nhờ việc họ bước vào mùa Tết với dàn sao có khả năng kéo khán giả riêng và chiến dịch quảng bá đủ dày.

Phim Báu vật trời cho cũng có doanh thu không tệ.

Khi mỗi phim đều được đầu tư cho nhận diện, truyền thông, khán giả được nhắc nhớ liên tục về các lựa chọn thay thế. Điều này làm giảm hiệu ứng “đổ dồn một cửa”, khiến doanh thu không bị hút sạch về phim số một. Phim Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang với đà hiện tại sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu, thậm chí 150 tỷ đồng , trong khi Báu vật trời cho với diễn biến mới như đang tăng lượng vé bán ra và suất chiếu, được dự đoán cũng có thể cán mốc 100 tỷ đồng nếu cố gắng.

Sự khác biệt này rất quan trọng. Mô hình “một phim ăn cả” khiến thị trường dễ tổn thương. Nếu phim dẫn đầu thất bại hoặc trì hoãn, toàn bộ mùa vụ có thể sụp đổ. Nhà đầu tư từ đó mất niềm tin. Ngược lại, khi các phim xếp sau cũng đạt kết quả tốt, rủi ro được phân tán, thị trường hưởng lợi.

Dấu hiệu tích cực cho thị trường

Thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn nhỏ so với Trung Quốc hay Hàn Quốc. Hạ tầng, mạng lưới phân phối và năng lực xuất khẩu còn hạn chế. Tuy nhiên, tính bền vững không chỉ nằm ở quy mô, mà ở khả năng chống chịu.

Mùa Tết Bính Ngọ cho thấy ba dấu hiệu tích cực: Thứ nhất, tổng doanh thu đang tăng, chứng tỏ không chỉ là sự dịch chuyển từ phim này sang phim khác. Thứ hai, các phim tầm trung bắt đầu có doanh thu đáng kể. Thứ ba, hành vi khán giả ngày càng đa dạng.

Khán giả giờ có lựa chọn của riêng mình và biết cách để tiệm cận các kênh truyền thông uy tín, đánh giá về phim.

Phim của Trường Giang được dự đoán sớm cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu trong nay mai.

Nếu xu hướng này lặp lại trong vài năm tới, điện ảnh Việt có thể chuyển từ mô hình dựa vào cá nhân sang một mô hình tích cực hơn. Bởi vì, khi một phim chiếm tất cả, thị trường rực rỡ nhưng mỏng. Khi một phim thắng lớn và các phim khác vẫn đứng vững, thị trường cho thấy sự ổn định.

Phòng vé Tết 2026 của Việt Nam chưa thể sánh với các “ông lớn” châu Á về quy mô. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nó cho thấy một điều quan trọng hơn là khả năng mở rộng theo chiều ngang, chứ không chỉ vươn cao bằng vài kỷ lục đơn lẻ.

Đó mới là nền tảng cho một ngành điện ảnh phát triển.