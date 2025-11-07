Quách Mỹ Mỹ bị triệt đường trở lại

Quách Mỹ Mỹ bị tất cả nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc khước từ. Người mẫu này từng 2 lần ngồi tù vì điều hành đường dây cá độ và bán thuốc giảm cân có chứa thành phần cấm.

Ngày 7/11, tờ China đưa tin Quách Mỹ Mỹ, người từng bị giam giữ hai lần cố gắng hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tới 6/11, tài khoản Weibo của Quách Mỹ Mỹ bị khóa vĩnh viễn. Lý do là người mẫu này liên tục phô trương sự giàu có, cổ súy chủ nghĩa vật chất và lan truyền những giá trị không lành mạnh.

Cô liên tục khoe khoang xe Rolls-Royce, căn nhà sang trọng ở Ích Dương, Hồ Nam, máy bay riêng và bộ sưu tập hàng hiệu. Trong một buổi phát trực tiếp, cô tuyên bố: "Khoe xe sang là để bán hàng xa xỉ, người nghèo không nên bắt chước". Điều này khiến nền tảng cho rằng Quách Mỹ Mỹ đang truyền bá một thông điệp tiêu cực.

Quách Mỹ Mỹ cố trở lại sau 2 lần ngồi tù. Ảnh: HK01.

Hồi tháng 4, Quách Mỹ Mỹ bị cấm hoạt động trên các nền tảng khác vì bán "búp bê tâm linh" với giá từ 15.000 NDT đến hơn 100.000 NDT mỗi con. Sau đó, cô sử dụng tài khoản phụ để tiếp tục quảng cáo các sản phẩm mê tín dị đoan.

Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ. Cô đã ngồi tù hai lần. Lần đầu tiên cô bị bắt giữ là từ 2015 đến 2019 vì tội điều hành sòng bạc. Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, cô và bạn trai người nước ngoài tổ chức hoạt động đánh bạc tại Bắc Kinh, với số tiền cược vượt quá một triệu NDT mỗi lần.

Tháng 9/2015, cô bị kết án 5 năm tù giam và nộp phạt 50.000 NDT. Quách Mỹ Mỹ được trả tự do vào tháng 7/2019 sau khi chấp hành xong án phạt.

Lần bị giam giữ thứ hai của Quách Mỹ Mỹ là từ 2021 đến 2023, với tội danh buôn bán thực phẩm độc hại. Năm 2021, Quách Mỹ Mỹ cố tình bán thuốc giảm cân có chứa thành phần cấm sibutramine thông qua các kênh bán hàng trực tiếp và WeChat, mỗi hộp với giá 699 NDT.

Tháng 10/2021, cô bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và nộp phạt 200.000 NDT. Người này được trả tự do vào tháng 9/2023.