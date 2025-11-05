Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Ban đầu, Đoàn Di Băng bước chân vào showbiz với tư cách là một nghệ sĩ hát nhạc trẻ, tham gia một số dự án âm nhạc và biểu diễn nhưng sự nghiệp rất mờ nhạt, gần như không được biết tới. Sau khi kết hôn vào năm 2012, cô quyết định lùi về hậu trường để tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Cô tham gia điều hành các công ty liên quan đến mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Đoàn Di Băng thường xuyên gây tranh cãi với những phát biểu được cho là quá lố.