Jack trước khi bị cấm diễn 9 tháng

Tới 30/10, Jack thông báo tạm dừng hoạt động một thời gian, trong khi đó công ty quản lý của anh cũng tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông. Nam ca sĩ rút khỏi liveshow Trạm dừng chân dự kiến diễn ra ngày 1/11 tại Hạ Long. Theo Jack, đây là thời điểm anh tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Trước đó, anh cũng đôi lần lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc.