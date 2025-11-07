Jack trước khi bị cấm diễn 9 tháng

|
Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng. Thời gian qua, Jack gây bức xúc trong dư luận khi biểu diễn ca khúc có ca từ phản cảm tại chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng tại Hà Nội. Sự kiện này diễn ra hôm 16/10. Tại đây, Jack biểu diễn bài hát mới chưa được đặt tên. Sau đó, video ghi lại phần trình diễn của Jack lập tức lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo tranh cãi.
Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định ca khúc này chưa được kiểm duyệt, yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình lên làm việc. Cùng thời điểm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gửi công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Bài hát của Jack là một trong số các ca khúc phản cảm bị nêu tên.
Tiếp đó, trong buổi làm việc của Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vào 27/10, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết nội dung bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa. Sau nhiều lần nghe, thẩm định, kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức sự kiện mà Jack biểu diễn có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.
Tới 30/10, Jack thông báo tạm dừng hoạt động một thời gian, trong khi đó công ty quản lý của anh cũng tạm dừng các hoạt động hợp tác truyền thông. Nam ca sĩ rút khỏi liveshow Trạm dừng chân dự kiến diễn ra ngày 1/11 tại Hạ Long. Theo Jack, đây là thời điểm anh tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Trước đó, anh cũng đôi lần lên tiếng xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm sau vụ việc.
Trước khi đi diễn trở lại vào tháng 5, Jack đã có thời gian dài tạm dừng hoạt động. Cụ thể, đầu tháng 5, Jack chính thức trở lại thông qua một show diễn ở Bắc Ninh đồng thời tung track nhạc Ngoại lệ. Không lâu sau đó, anh phát hành ca khúc Trạm dừng chân và vươn lên vị trí số 1 top thịnh hành danh mục âm nhạc.
Tới tháng 7, Jack tổ chức họp báo. Ban đầu, anh thông báo đây là buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, nhưng nội dung họp báo chủ yếu xoay quanh scandal giữa ca sĩ này với Thiên An. Sau đó, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phạt hành chính 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo không đúng nội dung đã báo cáo.
Cùng thời điểm đó, Jack nộp đơn kiện Thiên An, yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh năm 2021) là con ruột của mình và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm việc thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Kể từ đó, hai bên nhiều lần có động thái “đáp trả” nhau thông qua mạng xã hội. Đến nay, sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
