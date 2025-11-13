Tô Vĩnh Khang lộ ảnh ngoại tình trên bờ biển?

Loạt ảnh thân mật của Tô Vĩnh Khang và một cô gái bất ngờ lan truyền, làm dấy lên nghi vấn ngoại tình. Tuy nhiên, vợ của nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng bênh vực chồng.

Theo tờ Ftvnews, ngày 12/11, một tạp chí đăng tải hình ảnh nam diễn viên kiêm ca sĩ Tô Vĩnh Khang với một cô gái trẻ trên bờ biển lúc đêm khuya. Người phụ nữ trong ảnh có vẻ ngoài khoảng 20 hoặc 30 tuổi, tờ Ftvnews miêu tả. Trong hình ảnh, Tô Vĩnh Khang được nhìn thấy đang nhẹ nhàng nắm tay và chạm vào lưng của cô gái. Cả 2 trông khá thân mật. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý và kéo theo tranh cãi.

Tô Vĩnh Khang và Phùng Thúy San - CEO của 1 thương hiệu thời trang - đã kết hôn được 11 năm. Hai người có một con trai tên là Jazz. Cả hai đều không có bất kỳ scandal nào kể từ khi kết hôn và Tô Vĩnh Khang được biết đến là người chồng tận tụy trong nhiều năm. Do đó, khi thông tin nam ca sĩ ngoại tình lan truyền, anh càng bị chỉ trích, công kích nặng nề.

Hình ảnh làm dấy lên nghi vấn ngoại tình của Tô Vĩnh Khang. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, sau đó, khán giả chỉ ra trong loạt ảnh, Tô Vĩnh Khang gầy và cắt tóc húi cua, khác hẳn với kiểu tóc của anh những năm gần đây. Tạp chí cũng bất ngờ gỡ bài báo liên quan khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Sau đó, dư luận tiếp tục phát hiện trang phục của Tô Vĩnh Khang trong hình ảnh giống hệt bộ đồ anh mặc khi xuất hiện với tư cách khách mời tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc vào tháng 10/2014, dẫn đến suy đoán bức ảnh được chụp trước khi anh kết hôn.

Nửa ngày sau khi scandal ngoại tình nổ ra, Phùng Thúy San cũng đăng ảnh chụp chung với chồng, kèm theo chú thích: "Sáng nay thức dậy thấy một bài viết ‘khảo cổ’ thú vị. Bài viết thật tuyệt vời, đã đào bới lịch sử trước đám cưới của chúng ta".

Phùng Thúy San tiếp tục: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mối quan hệ của chúng tôi rất ổn định. Năm 2014, tôi vẫn chưa chính thức là ‘bà Tô’, nên đây là một khoảnh khắc nhỏ trước khi chúng tôi kết hôn. Anh yêu, hình như hồi đó anh quyến rũ khó cưỡng, nhưng cuối cùng em vẫn chinh phục được anh".

Tô Vĩnh Khang sinh năm 1967, được biết tới qua các bộ phim như Thành Cát Tư Hãn, Đứa trẻ ngốc, Bàn tay y đức, Hồ sơ công lý 4…