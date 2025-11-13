Đức Phạm lên tiếng sau phản ứng của Diệp Lâm Anh

Đức Phạm kể vợ cũ khi tới nhà anh đón con gái đã mang theo nhiều người quay, chụp hình, xâm phạm quyền riêng tư nên mới dẫn đến xô xát.

Rạng sáng 13/11, Đức Phạm có bài viết dài liên quan đến video xô xát đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo lời Đức Phạm, thỏa thuận giữa anh và vợ cũ (Diệp Lâm Anh) sau khi ly hôn là anh được gặp con gái Boorin 4 ngày cuối tuần trong tháng.

Vẫn theo thỏa thuận đó, ngày 27/6, vợ cũ liên hệ với Đức Phạm và cho biết sẽ cho con về ngày 28/6 vì bận việc gia đình. Tới tối 28/6, mẹ của vợ cũ Đức Phạm đưa cháu gái qua nhà anh. Đến 16h 29/6, Boorin khóc lóc không chịu về, đòi ở lại chơi với em Bboy, Đức Phạm kể.

Do đó, Đức Phạm gọi điện cho vợ cũ, đề nghị để con ở lại thêm một ngày nhưng đối phương cương quyết từ chối.

“Khoảng 18h45, chị lái ôtô 7 chỗ dừng trước cửa nhà tôi. Cửa xe mở bung và 8-9 người ùa xuống, tiến thẳng đến cửa nhà cầm điện thoại chĩa vào quay phim. Bố mẹ tôi đang ở cửa, chị nói đến đón con. Mẹ gọi tôi xuống. Khoảng 2 phút sau tôi xuống, vẫn thấy 4-5 gã đeo khẩu trang kín mít, chẳng biết là ai”, Đức Phạm kể.

Sau khi thấy những người này chụp ảnh, quay phim, Đức Phạm yêu cầu xóa bỏ hình ảnh và tới cơ quan chức năng làm việc. Lúc này, những người đeo khẩu trang định bỏ chạy, Đức Phạm giữ lại vì họ quay lén, vi phạm quyền riêng tư. Từ đó dẫn đến xô đẩy nhau.

Trước đó, tối 11/11, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh kèm theo chú thích: "Yêu em".

Cũng trong tối đó, Diệp Lâm Anh có bài đăng trên trang cá nhân. Trong đó, cô chia sẻ về việc điện thoại cá nhân bị đập vỡ nát từ cách đây 4 tháng và cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Kèm theo bài viết là đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xô xát với nhau.

Tới 12/11, khi có ý kiến cho rằng Diệp Lâm Anh cay cú vì chồng cũ công khai chuyện tình cảm với người mới, vũ công này đáp trả.

Cô phản hồi: "Ly hôn 2 năm rồi, còn điện thoại mới đập lúc qua đón con mới đây". Trong một bài đăng khác, cô tiếp tục chia sẻ: "Không quay video thì lúc bị chửi, bị phá hoại tài sản lấy gì ra để lập vi bằng".