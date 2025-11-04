Vũ Thúy Quỳnh giữa tin hẹn hò

Mới đây, trên livestream cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về tin đồn hẹn hò với đại gia và quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô bày tỏ.