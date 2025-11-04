Vũ Thúy Quỳnh giữa tin hẹn hò

|
Thời gian qua, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh liên tục vướng tin đồn đang hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm. Cặp đôi được bắt gặp chơi pickleball chung, ngồi gần nhau tại sự kiện. Sau đó, nàng hậu còn lên xe của Đức Phạm rời đi. Giữa loạt nghi vấn, cô không lên tiếng giải thích.
|Mới đây, trên livestream cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về tin đồn hẹn hò với đại gia và quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô bày tỏ.
Ngoài ra, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ thêm rằng so với những người khác, hạnh phúc của cô khá đơn giản. Người đẹp không quan trọng chuyện vật chất, tiền bạc vì tự thân cô có thể tạo ra tài chính, không dựa dẫm vào ai.
Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.
|Trước đây, Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Hà Kino. Giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện nhiều dấu hiệu thân mật khiến khán giả chú ý như cùng xuất hiện và rời sự kiện chung xe. Ngoài ra, trong lúc người đẹp Điện Biên thi The New Mentor và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hà Kino công khai ủng hộ và góp mặt ở nhiều hoạt động cuộc thi như người thân của Vũ Thúy Quỳnh.
Vũ Thúy Quỳnh nói Hà Kino là thầy dạy catwalk, giúp đỡ cô trong sự nghiệp. Cả hai luôn quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Khi khán giả "đẩy thuyền" Thúy Quỳnh với Hà Kino, người đẹp bày tỏ quan điểm rằng tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau là được. Tuy nhiên, gần đây, hai người không còn đồng hành.
