HyunA ngất xỉu trên sân khấu

HyunA ngất xỉu khi đang biểu diễn ở Waterbomb Macau. Cách đây ít ngày, cô thông báo giảm được 10 kg.

Tối 9/11, tờ Ettoday đưa tin HyunA ngất xỉu khi đang biểu diễn ở Waterbomb diễn ra tại Macau. Khi đang biểu diễn ca khúc nổi tiếng Bubble Pop với những động tác xoay hông gợi cảm, HyunA bất ngờ ngã gục trên sân khấu. Các vũ công biểu diễn cùng HyunA hoảng hốt chạy đến kiểm tra. Sau đó, vệ sĩ vội vã chạy lên sân khấu để bế cô rời khỏi sân khấu.

Theo Ettoday, HyunA trông có vẻ hơi mệt mỏi trong phần trình diễn gần cuối. Cô thậm chí dựa vào cầu thang cạnh sân khấu để nghỉ ngơi.

HyunA ngất xỉu khi đang biểu diễn (ảnh phải). Ảnh: @hyunah_aa.

Cách đây ít ngày, HyunA chia sẻ cô vừa giảm được 10 kg. Cân nặng hiện tại của nữ ca sĩ là khoảng 40 kg. Thân hình đã khá thon gọn nhưng nữ ca sĩ vẫn cho biết cô dự định tiếp tục ăn kiêng.

Hôm 3/10, thông qua trang cá nhân, HyunA đăng một bài viết bày tỏ quyết tâm giảm cân. Cô viết: "HyunA, em ăn nhiều quá rồi. Hãy nghiêm túc và nỗ lực thực hiện chế độ ăn kiêng này nhé. Em từng thích gầy lắm, nên hãy thử lại xem sao". Bài viết kèm theo một bức ảnh cũ, thời điểm HyunA khá gầy và mảnh mai.

HyunA liên tục phải đối mặt với tin đồn mang thai kể từ khi kết hôn với cựu thành viên Highlight Yong Junhyung vào tháng 10/2024. Tin đồn bắt đầu xuất hiện vì cặp đôi kết hôn chỉ 9 tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Ngoài ra, màn trình diễn của HyunA được nhận xét kém sôi động so với trước đám cưới.

Tin đồn lại nổi lên gần đây khi người hâm mộ nhận thấy HyunA tăng cân. Tuy nhiên, công ty quản lý của cô là AT AREA phủ nhận: "Tin đồn mang thai là không đúng sự thật".

Trước những nghi vấn, HyunA cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ mình tăng cân vì vui vẻ. Người ta bảo tôi tăng cân vì vấn đề sức khỏe, nhưng cơ thể tôi cảm thấy nặng nề khi nhảy, nên tôi quyết định bắt đầu ăn kiêng trở lại".

HyunA được chẩn đoán mắc chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị vào năm 2016 và thường xuyên ngất xỉu mà không rõ lý do. Sau đó, do áp lực giảm cân, cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. HyunA từng ngất xỉu 12 lần trong một tháng. Ngoài ra, cô mắc chứng trầm cảm và rối loạn hoảng sợ.

HyunA sinh năm 1992, ra mắt trong nhóm nhạc Wonder Girls sau đó rời nhóm. Sau thời gian tạm ngừng hoạt động, HyunA tái ra mắt trong nhóm nhạc 4minute của Cube Entertainment. HyunA sau đó phát triển sự nghiệp solo thành công với nhiều bản hit như Bubble Pop, Change, Ice Cream… Cô thậm chí được mệnh danh “nữ hoàng gợi cảm của Kpop”.

HyunA và Yong Jun Hyung kết hôn vào tháng 10/2024. Tới tháng 5, nữ ca sĩ phát hành mini-album Attitude. Chồng của HyunA vướng vào bê bối Burning Sun của Seungri nên đến nay vẫn bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ.