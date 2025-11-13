Nghi phạm vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm hiện ra sao

Cảnh sát Malaysia chưa tìm thấy dấu hiệu án mạng trong vụ Tạ Hữu Tâm tử vong ở bồn tắm khách sạn. Do đó, Namewee được tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giam.

Ngày 13/11, tờ China Press đưa tin ca sĩ Malaysia Namewee được tại ngoại sau nhiều ngày bị tạm giam để điều tra. Namewee gần đây liên quan đến vụ việc hot girl Đài Loan Tạ Hữu Tâm đột ngột qua đời tại một khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur.

Vào 12/11, cảnh sát Malaysia tuyên bố hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy Namewee có hành vi giết người. Do đó, Namewee tạm thời được xóa khỏi diện tình nghi và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Namewee rời khỏi nơi tạm giam vào chiều 13/11. Ảnh: China Press.

Namewee được trả tự do, nhưng cảnh sát nhấn mạnh cơ quan điều tra vẫn có thẩm quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với nam ca sĩ này nếu phát hiện thêm bằng chứng mới.

Chiều 22/10, tại một khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur, Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm. Ca sĩ Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Sáng 4/11, tờ China Press đưa tin theo lời khai của Namewee, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm và đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không thành công. Sau đó, anh lập tức gọi xe cấp cứu.

Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời. Ảnh: Zaobao.

Namewee khai anh và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Tạ Hữu Tâm qua đời trong tình trạng khỏa thân và bồn tắm không có nước.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy khoảng 9 viên thuốc màu xanh, nghi là thuốc lắc trong phòng của Namewee. Xét nghiệm nước tiểu ban đầu của Namewee cũng cho kết quả dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC. Namewee tự thú với cảnh sát vào sáng 5/11.