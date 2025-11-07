Ước nguyện của Tạ Hữu Tâm trước khi qua đời

Theo người quản lý, Tạ Hữu Tâm trước khi tử vong ở bồn tắm khách sạn Malaysia đã khao khát được kết hôn và sinh con với người đàn ông tử tế.

Ettoday đưa tin vào tối 6/11, quản lý của Tạ Hữu Tâm, Chris, xác nhận cha mẹ hot girl đã cử đại diện đến Malaysia để hỗ trợ việc tang lễ. Theo quản lý, gia đình Tạ Hữu Tâm đã thuê vệ sĩ để đảm bảo an toàn và toàn bộ quá trình sẽ được giữ bí mật. Địa điểm tổ chức tang lễ cũng không được tiết lộ.

Về lý do cha mẹ Tạ Hữu Tâm không trực tiếp sang Malaysia để nhận thi thể con, Chris cho biết cả hai gặp vấn đề sức khỏe vì đã lớn tuổi. Chris cũng buồn bã tiết lộ Tạ Hữu Tâm còn nhiều dự định dang dở. Hot girl ấp ủ một ước mơ nhưng chưa thành hiện thực là tìm được người bạn đời tốt, kết hôn và sinh con.

Hình ảnh Tạ Hữu Tâm trước khi qua đời. Ảnh: Ettoday.

Cùng ngày, tờ China Press cho biết thi thể của Tạ Hữu Tâm đang tạm thời được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur, chờ cảnh sát đưa về. Bệnh viện tiết lộ gần đây, một người đàn ông địa phương đã tự nhận là họ hàng của Tạ Hữu Tâm, thậm chí còn nói anh ta có "ủy quyền chính thức" từ gia đình và yêu cầu nhận thi thể.

Tuy nhiên, những lời khai của người này đầy mâu thuẫn, thậm chí sai họ. Cuối cùng anh ta bị cảnh sát thẩm vấn và đưa khỏi hiện trường. Cảnh sát nhấn mạnh vụ án này rất nhạy cảm và việc nhận lại thi thể chỉ có thể được tiến hành sau khi có thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

Cảnh sát cho biết thêm việc khám nghiệm tử thi và báo cáo độc chất sẽ mất khoảng 3 tháng để hoàn tất.

Trong khi đó, Namewee - người có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra - đã tự thú với cảnh sát vào sáng 5/11. Anh bị tạm giam trong 6 ngày để phục vụ cho công việc điều tra.

Vụ án được phát hiện vào chiều 22/10 tại một khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur. Khi cảnh sát đến hiện trường, Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn. Theo China Press, ca sĩ người Malaysia Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Sáng 4/11, tờ China Press đưa tin theo lời khai của Namewee, vào thời điểm sự việc xảy ra, anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm và đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cô nhưng không thành công. Sau đó, anh lập tức gọi xe cấp cứu.

Namewee khai anh và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Tạ Hữu Tâm qua đời trong tình trạng khỏa thân và bồn tắm không có nước.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy khoảng 9 viên thuốc màu xanh, nghi là thuốc lắc trong phòng của Namewee. Xét nghiệm nước tiểu ban đầu của Namewee cũng cho kết quả dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.