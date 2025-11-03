Diễn biến vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm khách sạn

Theo cảnh sát Malaysia, Tạ Hữu Tâm qua đêm với rapper Namewee trước khi tử vong ở khách sạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không phát hiện dấu hiệu cưỡng bức.

Tối 3/11, China Press đưa tin cảnh sát Malaysia cập nhật diễn biến liên quan đến vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm khách sạn. Cảnh sát trưởng Shazali xác nhận và Namewee đã qua đêm trong phòng khách sạn. Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu hiếp dâm. Do đó, cơ quan điều tra sẽ không đi theo hướng tấn công tình dục. Vụ án được đưa ra xét xử vào 18/12.

"Hai người đã qua đêm tại một khách sạn. Vụ án này không liên quan đến hiếp dâm, nên cảnh sát sẽ không buộc tội Namewee tấn công tình dục. Thay vào đó, chúng tôi sẽ điều tra anh ta về hai tội danh là tàng trữ và sử dụng ma túy", cảnh sát cho biết.

Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời. Ảnh: China Press.

Mặt khác, Shazali tiết lộ báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân vẫn chưa được công bố và việc có ma túy trong cơ thể cô hay không sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm mới có thể xác định.

Vụ án được phát hiện vào chiều 22/10 tại một khách sạn sang trọng 5 sao ở Kuala Lumpur. Khi cảnh sát đến hiện trường, Tạ Hữu Tâm được phát hiện tử vong trong bồn tắm khách sạn.

Theo China Press, ca sĩ người Malaysia Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra. Sau đó cảnh sát tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh trong phòng khách sạn, nghi là thuốc lắc. Nghi phạm được đưa về trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Cảnh sát tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với nghi phạm, kết quả cho thấy anh ta dương tính với amphetamine, ketamine, cần sa và methamphetamine. Sau đó, anh ta bị tạm giam hai ngày và được tại ngoại.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) trước đây làm y tá và đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, hình ảnh dễ gần. Hot girl được mệnh danh “nữ thần điều dưỡng”. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và tập thể dục, đồng thời tạo ra các video ngắn với phong cách hài hước.