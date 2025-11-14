Ngôi sao 'Squid Game' bị chê bai

"Nice to not meet you" đang tụt giảm lượng người xem. Phim do Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon đảm nhận vai chính nhưng gây thất vọng vì nhiều yếu tố.

Tờ Ten Asia đưa tin bộ phim Nice to not meet you phát sóng 2 ngày đầu tuần trên đài tvN, với sự tham gia của Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn về mối tình trắc trở giữa nam diễn viên quốc dân Lim Hyun Joon (Lee Jung Jae) và nữ phóng viên giải trí Wi Jeong Shin (Lim Ji Yeon).

Tuy nhiên, khi phim lên sóng, khán giả tranh luận về khoảng cách tuổi tác giữa 2 diễn viên. Theo khán giả, cách biệt 18 tuổi giữa Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon khiến 2 người như chú - cháu chứ không có sự tình tứ, ăn ý của một cặp đôi.

Dự án mới của Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon không được khán giả đón nhận. Ảnh: Ten Asia.

Ngoài ra, cốt truyện gượng ép và tình tiết lỗi thời cũng là những vấn đề khiến phim không được đón nhận. Một số chi tiết để gây cười, chẳng hạn cảnh một người phụ nữ vấp ngã trên thảm đỏ và để lộ quần lót được nhận xét quá lố.

Tính cách nhân vật nữ chính cũng bị ghét bỏ. Được miêu tả là một phóng viên đến từ trường đại học danh tiếng, nhưng tính cách cô gái lại thô lỗ, thậm chí giẫm lên người khác để trốn thoát, xâm phạm phòng bệnh và không chịu xin lỗi vì những sai lầm của bản thân.

Tỷ suất người xem của phim khởi đầu ấn tượng với 5,5% cho tập đầu tiên, nhưng tụt xuống chỉ còn 4% chỉ sau hai tập. Sức hút của phim đang ngày càng giảm, theo Ten Asia.

Trước đó, khi nói về khoảng cách tuổi tác quá lớn với bạn diễn, Lee Jung Jae chia sẻ: "Tôi không nghĩ khoảng cách tuổi tác là vấn đề". Sau đó, Lim Ji Yeon nói thêm: "Khi diễn xuất cùng anh ấy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với bất kỳ diễn viên nào cùng độ tuổi. Tôi không nghĩ có vấn đề gì về tuổi tác cả".

Lee Jung Jae sinh năm 1972, hơn Lim Ji Yeon 18 tuổi. Lee Jung Jae bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Sandglass (1995). Sau đó, anh tham gia rất nhiều phim nổi tiếng như City of the Rising Sun, Il Mare, Last Present, Oh! Brothers, Typhoon, Deliver Us from Evil, The Housemaid... và đặc biệt Squid Game.