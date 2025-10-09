Lee Jung Jae và mỹ nhân kém 18 tuổi vấp tranh luận

Việc Lee Jung Jae đóng cặp với bạn diễn kém 18 tuổi là Lim Ji Yeon gây tranh luận. Bộ hình của 2 người mới đây được nhận xét gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Ngôi sao của Squid Game Lee Jung Jae và nữ diễn viên Lim Ji Yeon sẽ xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới mang tên Nice to Not Meet You. Tuy nhiên, loạt ảnh đầu tiên của hai diễn viên để quảng bá cho bộ phim đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh, hai người tạo dáng khá tình tứ và thân mật. Trong phim, Lee Jung Jae vào vai Lim Hyun Joon, một diễn viên hết thời đang cố gắng làm mới bản thân. Trong khi đó, nhân vật Wi Jeong Sook do Lim Ji Yeon đảm nhận là một nhà báo kỳ cựu buộc phải đưa tin về giải trí.

Hình ảnh gây bàn tán của Lee Jung Jae và Lim Ji Yeon. Ảnh: Prime Video.

Tuy nhiên, thay vì khơi dậy sự tò mò của khán giả, bộ ảnh vấp phải nhiều lời chê bai. Cư dân mạng Hàn Quốc bình luận cặp đôi trông gượng gạo, thiếu tự nhiên, ngay cả cách tạo dáng và ánh sáng cũng cũ kỹ, thiếu hấp dẫn. Khoảng cách tuổi tác là một phần lý do khiến hai người trông thiếu ăn ý khi đứng cạnh nhau.

“Họ trông như một người cha và con gái thứ hai của ông ấy”, “Hoàn toàn không có chút ăn ý nào cả”, “Bỏ qua khoảng cách tuổi tác và các vấn đề về tương tác giữa 2 diễn viên thì kiểu tóc, trang điểm, trang phục và ánh sáng - mọi thứ đều là một mớ hỗn độn”, “Ngay cả bản thân các diễn viên cũng trông ngượng ngùng”, khán giả nhận xét trên diễn đàn Theqoo.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, hơn Lim Ji Yeon 18 tuổi. Lee Jung Jae bắt đầu sự nghiệp với bộ phim Sandglass (1995). Sau đó, anh tham gia rất nhiều phim nổi tiếng như City of the Rising Sun, Il Mare, Last Present, Oh! Brothers, Typhoon, Deliver Us from Evil, The Housemaid... và đặc biệt Squid Game.