Cardi B sinh con thứ 4

  • Thứ sáu, 14/11/2025 18:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cardi B đệ đơn ly hôn rapper Offset vào giữa năm 2024 và đang hẹn hò ngôi sao NFL Stefon Diggs.

Theo People, Cardi B vừa chào đón con thứ 4, là một bé trai. Quản lý của nữ rapper xác nhận thông tin này với People và cho biết sức khỏe của mẹ con cô ổn định. Đây là con đầu lòng của Cardi B với bạn trai, ngôi sao NFL Stefon Diggs.

Cardi B cũng chia sẻ tin vui này thông qua trang cá nhân. "Cuộc đời tôi luôn là sự kết hợp của những chương và mùa khác nhau. Bắt đầu lại chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nó thật xứng đáng. Tôi đã mang đến cho thế giới âm nhạc mới và một album mới. Một em bé mới chào đời và thêm lý do để tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cũng thêm lý do để tôi yêu bản thân hơn bất cứ điều gì hay bất kỳ ai khác, để tôi có thể tiếp tục mang đến cho các con tình yêu thương, cuộc sống mà chúng xứng đáng được hưởng", Cardi B chia sẻ.

Cardi B sinh con anh 1

Cardi B vừa sinh con thứ 4. Ảnh: WireImage.

Cô tiếp tục: "Chương tiếp theo này, tôi sẽ chống lại mọi nghịch cảnh, chống lại mọi thứ cản đường mình. Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, chuẩn bị tinh thần và thể chất. Không gì có thể ngăn cản tôi mang đến cho các bạn màn trình diễn tuyệt vời nhất trong đời. Tôi đã hồi phục và tôi yêu người phụ nữ mà tôi đã trở thành. Đó chính là ý nghĩa của kỷ nguyên tiếp theo này đối với tôi và tôi đang bước vào nó tốt hơn bao giờ hết".

Cardi B có ba người con - Kulture, Wave và Blossom - với rapper Offset. Cô đệ đơn ly hôn vào 7/2024 và vụ việc chưa hoàn tất. Trong khi đó, Diggs có 2 con gái là Nova và Charliee.

Cardi B và Diggs hẹn hò từ tháng 10/2024. Tháng 5, cặp sao lần đầu xuất hiện cùng nhau thông qua trận đấu giữa Boston Celtics và New York Knicks tại Madison Square Garden.

Minh Hạo

