Khánh Thi làm giám khảo cuộc thi nhảy đối kháng

Khánh Thi cho biết cô nhận lời làm giám khảo Saigon Urban Street Fest vì muốn lan tỏa bộ môn nhảy, truyền đam mê và trao cơ hội cho các bạn trẻ.

Ngày 5/12, kiện tướng dancesport Khánh Thi xuất hiện trong vai trò giám khảo tại artLIVE Breaking Championship 2025. Đây là cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ Saigon Urban Street Fest, lễ hội nghệ thuật đường phố diễn ra tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

artLIVE Breaking Championship 2025 là hạng mục mới của lễ hội năm nay. Đây được giới thiệu như một đấu trường dành cho các vũ công breaking, nơi thí sinh thi đấu theo hình thức đối kháng, thể hiện kỹ thuật, cá tính và bản sắc đường phố.

Cùng Khánh Thi, dàn giám khảo còn có Alexander Tú, MC Buck và Choco Liu từ Đài Loan. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 5 -7/12.

4 giám khảo của artLIVE Breaking Championship 2025. Ảnh: BTC.

Đây là năm thứ ba Saigon Urban Street Fest được tổ chức. Năm nay, sự kiện mang chủ đề “Be Vietnam”, hướng tới tôn vinh bản sắc Việt qua lăng kính hiện đại, kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần đường phố.

Bên cạnh cuộc thi, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thuộc khu Urban Zone như ẩm thực, triển lãm và workshop nghệ thuật. Spotify Wrapped 2025 cũng xuất hiện tại sự kiện với loạt hoạt động tương tác, cùng các tiết mục biểu diễn của Orange và Dương Domic.

Việc Khánh Thi góp mặt trong dàn giám khảo artLIVE Breaking Championship 2025 được kỳ vọng mang đến góc nhìn chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế cho sân chơi này.

Khánh Thi là một trong những gương mặt tiên phong đưa dancesport đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Cô sở hữu nhiều thành tích quốc tế, từng giành huy chương vàng môn Latin tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009 và thường xuyên giữ vai trò giám khảo tại các cuộc thi khiêu vũ, chương trình truyền hình lớn.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nữ kiện tướng còn tham gia huấn luyện và giữ các vị trí quản lý văn hóa – nghệ thuật, được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực vũ đạo hiện nay.