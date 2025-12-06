Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng tình cảm

  • Thứ bảy, 6/12/2025 05:23 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện thân mật trong những livestream gần đây. Tương tác tình cảm của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Trong một buổi livestream mới đây, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau và có nhiều hành động tình cảm. Thậm chí, Đồng Ánh Quỳnh còn đút đồ ăn cho đàn chị và thân mật gọi Kim Tuyến bằng “em”.

Khi khán giả đặt câu hỏi về khả năng cả hai dọn về ở chung, Kim Tuyến đáp: “Thôi”, còn Đồng Ánh Quỳnh lập tức phản hồi: “Tại sao em thôi?”. Nữ diễn viên giải thích thêm: “Mình thôi trước cho đỡ quê thôi, vì phụ nữ U40 dễ tổn thương, mình sợ mình nói ừ thì bên kia nói không”.

Kim Tuyến hài hước nói tiếp: “Từ khi Cún (PV: biệt danh của Đồng Ánh Quỳnh) vào Nam thì sống một mình. Bản thân Tuyến sau khi ly hôn cũng sống một mình khá lâu. Nếu cuộc sống xáo trộn thì hơi lo, không biết phản ứng như nào. Cũng sợ, nhưng nếu mọi người ủng hộ thì thử”.

Kim Tuyen anh 1

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh có nhiều tương tác tình cảm trên livestream.

Cũng trong buổi livestream, Đồng Ánh Quỳnh cho biết mình “đã có người yêu” khi được khán giả hỏi trực tiếp. Khi được yêu cầu nêu tên người đẹp nhất, cô không ngần ngại trả lời: “Trần Thị Kim Tuyến là người đẹp duy nhất”.

Trong một livestream khác có mặt cả hai, Kim Tuyến cũng thừa nhận đã có người yêu. Những tương tác ngày càng thân mật giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh trên livestream nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Với chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê. Cơ hội này giúp cô được công chúng chú ý rộng rãi.

Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo – Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói – Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Hòa Minzy khác lạ

Tại một show thời trang, Hòa Minzy gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện với phong cách gợi cảm, khác hẳn hình ảnh kín đáo thường thấy.

12 giờ trước

Giải mã kẻ đáng sợ nhất 'Avatar'

"Avatar: Fire and Ash" mang đến một phản diện mới. Thế nhưng, "già gân" Miles Quaritch vẫn đóng vai trò mắt xích quan trọng nhất trong cuộc xung đột tại hành tinh Pandora.

13 giờ trước

Trương Bá Chi lộ diện ở tòa án

Nữ diễn viên đã có mặt tại tòa án với tư cách bị đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ.

14 giờ trước

Minh An

Kim Tuyến Đồng Ánh Quỳnh tình cảm giải trí

    Đọc tiếp

    Sam tao bao hinh anh

    Sam táo bạo

    3 giờ trước 05:39 6/12/2025

    0

    Nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong sự kiện thời trang. Cô diện thiết kế xuyên thấu, khoe hình thể gợi cảm.

    Nguyen Hai Phong tro lai hinh anh

    Nguyễn Hải Phong trở lại

    9 giờ trước 00:00 6/12/2025

    0

    Sau 5 năm ngừng sáng tác, Nguyễn Hải Phong xúc động trong ngày ra mắt dự án mới. Anh cho biết quyết định trở lại đến từ cảm hứng được ấp ủ nhiều năm và sự thôi thúc của ê-kíp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý