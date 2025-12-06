Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh ngày càng tình cảm

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện thân mật trong những livestream gần đây. Tương tác tình cảm của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Trong một buổi livestream mới đây, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau và có nhiều hành động tình cảm. Thậm chí, Đồng Ánh Quỳnh còn đút đồ ăn cho đàn chị và thân mật gọi Kim Tuyến bằng “em”.

Khi khán giả đặt câu hỏi về khả năng cả hai dọn về ở chung, Kim Tuyến đáp: “Thôi”, còn Đồng Ánh Quỳnh lập tức phản hồi: “Tại sao em thôi?”. Nữ diễn viên giải thích thêm: “Mình thôi trước cho đỡ quê thôi, vì phụ nữ U40 dễ tổn thương, mình sợ mình nói ừ thì bên kia nói không”.

Kim Tuyến hài hước nói tiếp: “Từ khi Cún (PV: biệt danh của Đồng Ánh Quỳnh) vào Nam thì sống một mình. Bản thân Tuyến sau khi ly hôn cũng sống một mình khá lâu. Nếu cuộc sống xáo trộn thì hơi lo, không biết phản ứng như nào. Cũng sợ, nhưng nếu mọi người ủng hộ thì thử”.

Cũng trong buổi livestream, Đồng Ánh Quỳnh cho biết mình “đã có người yêu” khi được khán giả hỏi trực tiếp. Khi được yêu cầu nêu tên người đẹp nhất, cô không ngần ngại trả lời: “Trần Thị Kim Tuyến là người đẹp duy nhất”.

Trong một livestream khác có mặt cả hai, Kim Tuyến cũng thừa nhận đã có người yêu. Những tương tác ngày càng thân mật giữa Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh trên livestream nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Với chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê. Cơ hội này giúp cô được công chúng chú ý rộng rãi.

Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo – Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói – Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.