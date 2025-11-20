Nữ diễn viên bị bắt giữ vì ăn cắp nội thất

Mia Thornto hiện bị giam giữ ở nhà tù quận Fulton với cáo buộc ăn cắp nội thất có giá trị hàng nghìn USD.

Page Six đưa tin Mia Thornton, diễn viên trong Real Housewives of Potomac, đã bị bắt giữ tại Georgia vì cáo buộc ăn trộm đồ nội thất trị giá hàng nghìn USD từ căn hộ chung cư mà cô đang thuê. Cô đang bị giam giữ ở nhà tù quận Fulton tại Georgia.

Theo hồ sơ của cảnh sát, người quản lý chung cư nơi Mia Thornton thuê, cho biết cô đột ngột chuyển ra khỏi nhà vào giữa đêm 28/10 mà không báo trước.

Sau đó, người này phát hiện Thornton đã lấy đi một số đồ nội thất và tivi, tổng chi phí ước tính cho những món đồ bị đánh cắp lên tới khoảng 11.000 USD .

Mia Thornton bị bắt giữ vì cáo buộc ăn cắp nội thất. Ảnh: Sở Cảnh sát Atlanta.

Trích xuất từ camera cho thấy Mia Thornton nói với cảnh sát rằng cô biết mình có lệnh bắt giữ.

Page Six đã liên hệ với người đại diện của Mia Thornton nhưng chưa nhận được phản hồi. Sở Cảnh sát quận Fulton cũng chưa cung cấp thêm diễn biến vụ việc.

Thornton tuyên bố rời khỏi Real Housewives of Potomac và chuyển đến Atlanta vào tháng 4 sau khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng này trong bốn mùa.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: "Mỗi mùa mới đều mang đến một khởi đầu mới và tôi có một số tin tức muốn chia sẻ. Gia đình và tôi đã quyết định chuyển đến Atlanta và vì thế, tôi sẽ không quay lại The Real Housewives of Potomac vào mùa tiếp theo nữa".

Mia Thornton được biết đến là một doanh nhân, nhà đầu tư và là một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng. Cô hiện có ba người con: con trai cả Joshua, Jeremiah và con gái Juliana. Cô và chồng là Gordon Thornton đã ly thân vào năm 2023.

"Giống như mọi cặp vợ chồng khác, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có những thăng trầm. Hiện tại, Gordon và tôi đã ly thân, nhưng gia đình là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi cam kết sẽ làm mọi cách để đảm bảo cuộc sống ổn thỏa. Chúng tôi mong các bạn tôn trọng quyền riêng tư và cho cả hai thời gian, không gian để giải quyết mọi việc", cô chia sẻ ở thời điểm ấy.