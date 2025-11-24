Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Katy Perry đi chùa thắp hương

  • Thứ hai, 24/11/2025 00:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Dân mạng xôn xao bàn luận về clip ghi lại cảnh Katy Perry xuất hiện tại một ngôi chùa ở Trung Quốc, thành tâm thắp hương, cầu nguyện.

Theo trang 163, chiều 23/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Katy Perry tới thăm ngôi chùa Linh Ẩn ở Trung Quốc. Trong clip được người qua đường ghi lại, giọng ca Roar xuất hiện giản dị với trang phục jeans, quấn khăn choàng cổ. Cô trang điểm nhẹ, để kiểu tóc buông xõa tự nhiên.

Katy Perry anh 1Katy Perry anh 2

Katy Perry thành tâm cầu nguyện khi đi chùa.

Katy Perry cầm nén hương, thành tâm chắp tay cầu nguyện, vái tứ phương. Đoạn clip Katy Perry đi chùa cầu nguyện nhanh chóng thu hút quan tâm, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ thích thú khi ngôi sao âm nhạc trải nghiệm văn hóa Á Đông.

Trước đó một ngày, Katy cũng gây chú ý khi check-in ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Người đẹp đăng tải loạt hình trên trang cá nhân với hơn 70 triệu lượt theo dõi, tiết lộ những trải nghiệm thú vị tại đây. Cô khoe ảnh thử trang phục sườn xám, búi tóc cao, hay thưởng thức các món ăn đặc trưng ở đất nước tỷ dân.

Thời gian gần đây, Katy Perry gây chú ý khi hẹn hò cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cả hai lần đầu bị đồn hẹn hò vào tháng 7 khi cùng đi ăn tối tại Montreal. Sau đó, hai người liên tục bị bắt gặp xuất hiện tình tứ bên nhau. Họ công khai tình cảm khi nắm tay nhau tại Paris.

Katy Perry anh 3Katy Perry anh 4

Katy Perry khoe ảnh check-in tại Hàng Châu, Chiết Giang.

Trước khi quen Justin, Katy mới chia tay hôn phu Orlando Bloom hồi tháng 6. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2016 và đính hôn sau ba năm. Họ có một con gái chung, tên Daisy.

Trong khi, Trudeau từng ly hôn với vợ là Sophie Grégoire Trudeau năm 2023, sau 18 năm chung sống và có ba người con.

