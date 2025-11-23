Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ nhân sexy nhất thế giới không còn độc thân

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:59 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Megan Fox được cho là đã tái hợp tình cũ MGK sau khoảng thời gian sống độc thân, tập trung chăm sóc con nhỏ. Trước đó, cả hai chia tay ngay trong lúc Megan đang mang thai.

Theo Daily Mail, MGK mới đây có những chia sẻ gây đỏ mặt về chuyện giường chiếu tại chặng đua F1 Grand Prix Las Vegas. Trong cuộc phỏng vấn, rapper tự ví mình là một "tay đua F1 trên giường".

Tiết lộ táo bạo này xuất hiện giữa lúc tin đồn anh nối lại tình cảm với tình cũ Megan Fox đang lan rộng. Cả hai chia tay hồi cuối năm 2024, thời điểm nữ diễn viên Transformers đang mang thai.

Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí For Him sau đó hạ sinh con gái vào tháng 3/2025. Đến tháng 6, MGK tiết lộ tên nhóc tì là Saga Blade Fox-Baker.

Megan Fox anh 1

Megan và MGK được cho là đã tái hợp. Ảnh: IGNV.

Khoảng thời gian gần đây, Megan và MGK có nhiều động thái cho thấy đã tái hợp. Cặp đôi bị bắt gặp cùng con gái bay đến Costa Rica - theo một số nguồn tin tiết lộ là chuyến du lịch gia đình. Sau đó không lâu, MGK còn dành lời ngợi khen Megan Fox khi xuất hiện trên chương trình Today With Jenna and Friends.

“Tôi không muốn nhận lời chúc mừng về phía mình, mà muốn dành hết cho Megan vì cô ấy thực sự làm tất cả mọi việc", MGK chia sẻ. Anh cũng gọi Megan là "một người mẹ tuyệt vời".

Tới tháng 10, nguồn tin thân cận cho biết hai ngôi sao đang trao cho nhau cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ.

“Anh ấy hầu như đêm nào cũng ở nhà cô ấy cùng em bé, và cả hai cư xử như một cặp đôi. Nhưng họ chưa đặt tên cho mối quan hệ hay chính thức công khai điều gì. MGK đối xử với em bé rất tốt và Fox cũng thực sự thích ở bên anh ấy”, người này cho hay.

    Tran Thanh ung ho 500 trieu dong hinh anh

    Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng

    3 giờ trước 12:45 23/11/2025

    0

    Trấn Thành ủng hộ 500 triệu đồng và kêu gọi khán giả cùng quyên góp cho người dân vùng lũ. Trước đó, nhiều sao Việt cũng ủng hộ đồng bào với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

