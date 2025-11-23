Thái Lan vẫn lo mất thế độc tôn du lịch

Ngành du lịch Thái Lan cảnh báo nước này đang đứng trước nguy cơ tụt hạng từ "điểm đến hàng đầu thế giới" xuống chỉ còn là "một trong nhiều lựa chọn" đối với du khách quốc tế.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Một phái đoàn đại diện cho 5 hiệp hội du lịch lớn của Thái Lan mới đây đã có buổi làm việc với Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh tìm kiếm các biện pháp phục hồi cấp bách cho ngành du lịch trong năm 2025, Nation Thailand đưa tin.

Các chuyên gia cảnh báo nếu Chính phủ không hành động kịp thời, quốc gia này có nguy cơ bị hạ bậc từ "điểm đến hàng đầu thế giới" xuống chỉ còn là "một lựa chọn trong số nhiều điểm đến" trong quyết định du lịch của khách quốc tế.

Họ cũng đánh giá hiện một số thị trường châu Á và ASEAN đang ghi nhận lượng khách outbound giảm, dự kiến lượng khách quốc tế đến Thái Lan có thể sụt khoảng 7% so với năm 2024.

Du khách tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok năm 2023. Ảnh: Reuters.

Các hiệp hội đề xuất các biện pháp cấp bách trong 3 tháng tới, tập trung vào nâng cao an toàn, khôi phục niềm tin và ứng phó với thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Các đề xuất nổi bật bao gồm:

Chiến dịch an toàn toàn cầu để xây dựng lại niềm tin du khách

Tăng ưu đãi giá vé máy bay nội địa và quốc tế

Các chính sách thuế kích cầu du lịch

Truyền thông chủ động để bảo vệ uy tín quốc gia

Về trung và dài hạn, ngành du lịch kiến nghị Ủy ban Chính sách Du lịch Quốc gia thực hiện 6 chính sách:

Cải cách pháp luật du lịch

Nâng chuẩn dịch vụ quốc gia

Cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các thành phố thứ cấp

Khuyến khích đầu tư các sản phẩm du lịch tầm cỡ thế giới

Xây dựng hình ảnh thương hiệu Thái Lan mới, hấp dẫn

Tăng cường cạnh tranh thông qua phát triển bền vững

Theo Bangkok Post, Bộ Du lịch và Thể thao nước này cho biết còn dư 500 triệu baht từ chương trình đồng chi trả nội địa kết thúc vào tháng 10. Số tiền này sẽ được chuyển sang chương trình mới khuyến khích du khách nội địa khám phá các điểm đến cấp 2 trong mùa thấp điểm 2026 (từ tháng 3 đến tháng 6).

Một đề xuất khác là tặng vé máy bay nội địa cho 200.000 khách quốc tế, song cần Chính phủ phê duyệt thêm ngân sách.

Du khách mặc trang phục truyền thống tạo dáng khi đến thăm Wat Arun ở Bangkok, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Hiện thị trường ngắn ngày tăng trưởng chậm, đặc biệt từ Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Malaysia, Lào và Việt Nam, do ảnh hưởng từ các vụ lừa đảo du lịch trước đó, khiến hình ảnh quốc gia bị tổn hại.

Theo TAT, lượng khách từ Đông Nam Á năm nay phục hồi 91% so với 2019, nhưng Bắc Á chỉ đạt 52%.

Chủ tịch ATTA Thanapol Cheewarattanaporn nhấn mạnh cần đặt mục tiêu ít nhất 9 triệu lượt khách Trung Quốc trong năm tới, gần bằng mức 2019. Tuy nhiên, mục tiêu này đòi hỏi hỗ trợ ngân sách và các chương trình kích cầu từ Chính phủ.

Ông cũng thông tin ATTA sẽ tổ chức hội chợ du lịch và MICE vào tháng 1/2026, mời 1.200 đại lý nước ngoài gặp gỡ nhà cung cấp trong nước nhằm thúc đẩy du lịch inbound và liên vùng, với ngân sách đề xuất 10-15 triệu baht.

Thủ tướng Anutin khẳng định du lịch là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Ông nhấn mạnh chuyến thăm Trung Quốc gần đây mở ra cơ hội thông qua đối thoại Chính phủ - Chính phủ, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thúc đẩy du lịch giữa hai nước.

Nếu Thủ tướng Trung Quốc có chuyến thăm Thái Lan tiếp theo, Cơ quan Du lịch quốc gia (TAT) sẽ đề xuất MOU hợp tác du lịch, củng cố hợp tác lâu dài và thúc đẩy du lịch bền vững.