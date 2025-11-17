Một ngày tại thủ đô đầu tiên của Thái Lan

Sukhothai mở ra hành trình chạm vào di sản gần 800 năm tuổi, nơi lễ nghi buổi sớm, đền đài cổ kính và nhịp sống cộng đồng hòa thành bức tranh văn hóa sống động hấp dẫn du khách.

Du khách Việt ngồi ven hồ ngắm nhìn những di sản trong Công viên Lịch sử Sukhothai vào mùa thu.

Nằm ở phía Bắc Thái Lan, Sukhothai không chỉ là vương quốc đầu tiên của người Thái mà còn là nơi lưu giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống và hệ thống đền đài cổ kính.

Đến đây, du khách như ngược dòng thời gian, bước vào vùng đất gần 800 năm tuổi, nơi di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng hòa vào nhau, từ Công viên Di sản Sukhothai đến làng du lịch cộng đồng Ban Na Ton Chan.

Chạm tay vào di sản

Ngày mới ở Sukhothai bắt đầu bằng nghi thức Sai Bat (cúng dường buổi sáng) trên "Cầu công đức" trước đảo chùa Trong làn sương mỏng của buổi sớm, người dân và du khách đứng dọc hai bên cầu, trên tay là khay lễ gồm các vật phẩm như gạo, đồ khô, hoa tươi hay nước uống. Tất cả soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng khi hừng đông rực rỡ phía chân trời, tạo nên khung cảnh trang nghiêm hiếm nơi nào có được.

Đúng 6h20, những nhà sư khoác áo cà sa vàng sẫm bước nhẹ qua cầu, tay ôm bát khất thực, họ chậm rãi nhận lễ, thi thoảng dừng lại tụng niệm hoặc chắp tay đáp lễ. Khung cảnh buổi sớm yên bình, dòng người trang nghiêm thực hiện nghi thức giúp du khách hiểu hơn về đời sống Phật giáo thường nhật - nơi niềm tin và sự thành kính hiện hữu trong nhịp sống đời thường.

Người dân và du khách thực hiện nghi thức Sai Bat - một trong những truyền thống làm phước quan trọng của người Thái theo đạo Phật, thể hiện lối sống giản dị và lòng thành kính đối với giáo lý nhà Phật.

Hành trình khám phá tiếp tục tại chùa Wat Si Chum nằm trong Công viên Lịch sử Sukhothai rộng hơn 70 km2 - quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ẩn sau 4 bức tường gạch phủ thạch cao của điện thờ là tượng Phra Achana cao 11 m. Ánh sáng sớm len qua khe hở, phủ lên pho tượng những tia nắng rực rỡ, khiến ai cũng phải lặng im trước khung cảnh thiêng liêng.

Dọc theo lối đi dẫn lên hông tượng Phật là nơi những bức tranh mờ hơn 700 năm tuổi vẫn còn tồn tại, trên trần có hơn 50 tấm đá phiến khắc chạm tinh xảo minh họa các cảnh trong Jataka (chuyện Tiền kiếp của Đức Phật).

Gần 800 năm trôi qua, những di tích ở Sukhothai vẫn đứng vững, giữ trọn dáng hình của cố đô xưa.

Thuê một chiếc xe đạp để rong ruổi trong Công viên Lịch sử Sukhothai là cách lý tưởng để cảm nhận cố đô này. Những trảng cỏ vàng óng, hồ sen phẳng lặng, tháp mộ cổ và hàng cây rợp bóng tạo nên bức tranh vừa cổ kính vừa thơ mộng, mang đến những giây phút yên bình, thư giãn cho du khách.

Giữa cung đường di sản, du khách có thể dừng chân tại Kanetcha Sangkhalok Art để tìm hiểu về dòng gốm Sangkhalok - niềm tự hào của vương triều xưa. Tại đây, du khách du khách tự tay vẽ họa tiết lên lớp men thô và lắng nghe câu chuyện về dòng gốm từng làm nên sự thịnh vượng của cố đô đầu tiên ở Thái Lan.

Đạp xe dạo quanh Công viên Lịch sử Sukhothai, du khách có cơ hội tận hưởng thiên nhiên yên bình, trải nghiệm làm gốm, thưởng thức mì đặc sản.

Không chỉ nổi tiếng bởi di sản dày đặc, vùng đất này còn được biết đến với món mì xoắn Sukhothai (Kuay Teow Sukhothai). Vị chua nhẹ, ngọt thanh, đậu đũa giòn và topping phong phú khiến tô mì dân dã này trở thành biểu tượng của ẩm thực địa phương.

Nhịp sống bình yên ở làng Ban Na Ton Chan

Nếu Công viên Lịch sử đưa du khách trở về thời các vị vua, thì Ban Na Ton Chan mở ra một Sukhothai thân thuộc và bình dị. Ngôi làng nằm giữa thung lũng xanh, bao quanh bởi những cánh đồng lúa hữu cơ và rặng núi trùng điệp.

Du khách di chuyển bằng chiếc "xe công nông" đặc trưng của làng - đầu máy cày kéo theo thùng xe lợp mái lá. Hành trình đưa bạn len qua những nếp nhà gỗ mộc mạc, nơi khói bếp buổi trưa và tiếng cười trẻ nhỏ tạo nên nhịp sống thôn quê an yên.

Phương tiện đặc biệt đưa khách du lịch khám phá làng Ban Na Ton Chan.

Tại đây, du khách được học làm Khao Perb - món bánh tráng hấp trong xửng tre, nặn búp bê truyền thống, xem nghệ nhân nhuộm vải bằng bùn và đặc biệt là dùng bữa trưa tại homestay do người dân trong làng vận hành. Chạm tay vào cánh đồng lúa, tự dệt vải trên khung cửi lớn hay trò chuyện với người dân địa phương đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách.

Rời làng, hành trình đưa du khách đến Sawankhalok, thị trấn nhỏ từng có hơn 200 lò nung gốm lớn nằm dọc sông Yom - nơi sản xuất gốm men xanh nổi tiếng khắp châu Á.

Bên cạnh tìm hiểu kỹ thuật gốm tráng men truyền thống, du khách còn có thể dạo bước trong khu phố cổ với những bức tranh tường rực rỡ, khắc họa đời sống, âm nhạc, ẩm thực và nghề thủ công của cư dân nơi đây.

Từ làng quê yên bình đến những công trình văn hóa - kiến trúc độc đáo, Sukhothai hiện lên như viên ngọc thô đang chờ du khách khám phá.

Sawankhalok là minh chứng cho một Sukhothai đương đại: di sản không chỉ được gìn giữ trong bảo tàng mà sống động ngay trên đường phố, giúp du khách dễ dàng tiếp cận câu chuyện lịch sử theo cách trẻ trung hơn.

Điều làm nên sức hút của Sukhothai không chỉ là những phế tích cổ hay lễ hội Loy Krathong lung linh ánh nến, mà còn là sự giao hòa giữa quá khứ và hiện tại: từ đền đài gần 800 năm tuổi, làng nghề truyền thống, văn hóa cộng đồng, ẩm thực bản địa đến nghệ thuật đương đại. Mỗi trải nghiệm nối tiếp nhau tạo nên hành trình đa lớp, để lại trong lòng du khách những cảm xúc vừa sâu lắng, vừa mới mẻ.