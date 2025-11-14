Hàng nghìn ngọn đèn thắp sáng cố đô hơn 700 năm tuổi của Thái Lan

Đến Sukhothai dịp đầu tháng 11, du khách đắm mình trong không gian huyền ảo của Loy Krathong - một trong những lễ hội ánh sáng đẹp và thiêng liêng nhất xứ Chùa Vàng.

Người dân thả đèn tại lễ hội Loy Krathong, Sukhothai cuối tháng 10. Ảnh: @amsjaaa.

Không ồn ào náo nhiệt như Bangkok, cũng chẳng đông đúc du khách như Phuket, Sukhothai - thủ đô đầu tiên của Thái Lan - mang vẻ đẹp yên bình và trầm mặc với loạt công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa cổ kính.

Cách Bangkok khoảng 450 km, nơi đây từng là trung tâm quyền lực của vương quốc Sukhothai - cái tên mang nghĩa "bình minh của hạnh phúc".

Sukhothai được xem là cội nguồn của lễ hội Loy Krathong, lễ thả đèn hoa đăng nổi tiếng diễn ra vào ngày trăng tròn thứ 12 theo lịch Thái, thường rơi vào tháng 11 dương lịch. Năm nay, lễ hội diễn ra từ 27/10 đến 5/11 tại Công viên Lịch sử Sukhothai - di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Chiều buông, người dân và du khách khoác lên mình trang phục truyền thống, tản bộ đến hồ nước giữa công viên lịch sử. Trên tay mỗi người là những chiếc "krathong" - phao nhỏ làm từ lá chuối, trang trí bằng hoa tươi và cắm nến ở giữa.

Những chiếc thuyền hoa rực rỡ màu sắc mang theo ước nguyện về một năm mới may mắn, yên bình. Ảnh: Thanh Ngân.

Mỗi chiếc phao được thả xuống dòng nước cũng là lúc người Thái buông bỏ những muộn phiền, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an. Đây còn được xem là lời cảm tạ gửi đến thần sông - người đã gìn giữ nguồn nước, sự sống và yên bình. Hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng dập dềnh trên mặt nước, tạo nên một dòng sông lấp lánh giữa màn đêm.

Lễ hội tại Sukhothai đặc biệt ở chỗ đó là sự kết hợp giữa 3 phong tục cổ truyền: Loy Krathong (thả đèn hoa đăng), Phao Thian (đốt nến) và Len Fai (trình diễn lửa), tạo thành lễ hội "Loy Krathong - Phao Thian Len Fai" rực rỡ bậc nhất Thái Lan.

Những ngôi đền và chùa cổ được thắp sáng, hòa cùng pháo hoa, lễ thả đèn trời và màn trình diễn lửa ngoạn mục tạo nên không gian lung linh, huyền ảo, khiến cả khu di sản hơn 780 năm tuổi như bừng tỉnh trong biển ánh sáng.

Diện trang phục truyền thống của người Thái Lan đi giữa những đền đài cổ kính, du khách như được du hành ngược thời gian, chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng của vương quốc Sukhothai thời kỳ vàng son.

Màn trình diễn âm thanh - ánh sáng tái hiện lại lịch sử hình thành và phát triển của Sukhothai thời vàng son hấp dẫn du khách. Ảnh: Thanh Ngân.

Đến đây dịp này, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa bản địa thông qua tiết mục biểu diễn âm thanh - ánh sáng, tái hiện lại lịch sử hình thành và phát triển của Sukhothai, từ vương triều đầu tiên đến nghi thức cúng thần sông, đến sự ra đời của Loy Krathong. Hơn 400 nghệ sĩ múa, cùng đoàn voi chiến và dàn nhạc truyền thống, kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại, mang đến màn trình diễn hoành tráng, đủ khiến du khách không khỏi choáng ngợp.

Bên cạnh đó, du khách có thể dạo quanh khu chợ truyền thống được tái hiện theo phong cách cổ xưa, tự tay lựa cho mình những món hàng thủ công mỹ nghệ, từ vải dệt tay, gốm Sangkhalok quà lưu niệm - cùng mùi thơm của những món ăn truyền thống Thái Lan lan tỏa trong không khí.

Giá vé xem chương trình khoảng 1.600 baht/người, hoặc 2.000 baht nếu chọn gói có bữa tối. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như âm nhạc dân gian, võ thuật, múa rối và kể chuyện Ramayana, đưa du khách chạm gần hơn với di sản văn hóa Thái.

Khu di sản được bao quanh bởi những trảng cỏ xanh mướt, du khách có thể đạp xe khám phá hoặc dã ngoại trong khuôn viên trước giờ lễ hội. Ảnh: Thanh Ngân.

Giữa không gian cổ kính của cố đô Sukhothai, hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng lung linh trên mặt hồ như nối quá khứ với hiện tại, khiến người ta tin rằng ánh sáng của hạnh phúc vẫn luôn được thắp lên - từ bình minh của Sukhothai đến hôm nay.

Để đến được Sukhothai, du khách Việt có thể bay từ Hà Nội/TP.HCM đến Bangkok, sau đó tiếp tục bay nội địa tới Sukhothai. Bên cạnh lễ hội Loy Krathong, du khách có thể kết hợp tham quan công viên lịch sử Si Satchanalai, khám phá cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục ở công viên quốc gia Ramkhamhaeng hay tìm hiểu về hệ thống đập và kênh cổ Saritphong Dam (còn gọi là Phra Ruang Dam) phục vụ điều tiết thoát nước, sinh hoạt cho kinh đô Sukhothai.

Thái Lan rực sáng trong lễ hội Loy Krathong Dưới ánh nến của hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng và những màn trình diễn âm thanh - ánh sáng ấn tượng, du khách như ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của cố đô Sukhothai (Thái Lan).