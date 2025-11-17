KOL nhảy bán nude ở điểm ngắm núi Phú Sĩ khiến người Thái Lan nổi giận

Một influencer Thái Lan sở hữu 6,4 triệu người theo dõi gây tranh cãi sau khi đăng video cởi trần, nhảy nhót trên nóc ôtô tại điểm ngắm cảnh nổi tiếng ở Nhật Bản.

Một người có sức ảnh hưởng ở Thái Lan cởi trần nhảy múa trên nóc ôtô ở Nhật Bản. Ảnh: Bangkok Post.

Bangkok Post đưa tin đoạn video được quay trước cửa hàng tiện lợi Lawson, nơi sở hữu góc nhìn núi Phú Sĩ nổi tiếng hút du khách. Trong video dài một phút, influencer Thái Lan đứng trên nóc ôtô nhảy múa, với dòng chú thích thách thức: "Ai coi thường tôi cũng mặc kệ, lời họ nói chẳng ảnh hưởng gì".

Đoạn video lập tức lan truyền mạnh, vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng Thái Lan. Nhiều người cho rằng hành vi này thiếu tôn trọng và không phù hợp tại địa điểm công cộng.

Hàng loạt bình luận kêu gọi KOL có 6,4 triệu người theo dõi trên Facebook cần tuân thủ văn hóa bản địa và ứng xử đúng mực khi du lịch. Người này liền đáp trả: "Làm sao họ biết tôi là người Thái Lan?" khiến tranh luận càng thêm gay gắt.

Tờ báo Thái Lan nhận định sự việc làm dấy lên cuộc thảo luận rộng hơn về tính nhạy cảm văn hóa và trách nhiệm của những sáng tạo nội dung mạng xã hội, trong bối cảnh mỗi hành vi cá nhân đều có thể tạo tác động ở phạm vi quốc tế.

Cửa hàng tiện lợi Lawson, điểm ngắm núi Phú Sĩ nổi tiếng nhất, trước và sau khi bị quây rào ngăn khách du lịch. Ảnh: @hipkr_., Reuters.

Kawaguchiko, nơi xảy ra vụ việc, là thị trấn nghỉ dưỡng nằm ở phía Bắc chân núi Phú Sĩ. Đây cũng là điểm ngắm và chụp ảnh ngọn núi biểu tượng nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Theo người dân địa phương, từ khoảng 1-2 năm trước, khu vực này bất ngờ nổi tiếng, mỗi ngày có hàng trăm du khách kéo đến chụp ảnh.

Năm ngoái, chính quyền thị trấn đã lắp thêm hàng rào dài khoảng 6 m, cao 80 cm dọc theo vỉa hè phía đối diện cửa hàng tiện lợi để ngăn chặn người chụp ảnh.

Địa phương cho biết muốn khuyến khích du khách tuân thủ đúng luật lệ giao thông thay vì tự ý băng qua đường, gây nguy hiểm đến tài sản và tính mạng.

Sự cố diễn ra khi Nhật Bản đang siết các quy định với khách du lịch nước ngoài. Nhiều người lo ngại hành động phản cảm này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du khách Thái Lan và gây trở ngại cho các chuyến thăm sau này.

Du khách đứng trước cửa hàng tiện lợi Lawson trong khi công nhân dựng rào chắn để chặn tầm nhìn núi Phú Sĩ nổi tiếng tháng 5/2024. Ảnh: Reuters.

Theo Asia Nikkei, trong nửa đầu năm, Nhật Bản đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng mạnh so với 17,8 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu lượng khách vượt mốc 20 triệu trong 6 tháng đầu năm và dự kiến tiếp tục tăng, gây nên tình trạng "quá tải du lịch" tại quốc gia này.

Tháng trước, Nhật Bản cho biết sẽ tăng phí xin thị thực lên mức tương đương Mỹ và các nước châu Âu, trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng kỷ lục kéo theo chi phí vận hành.

Trước đó, Kyoto đã triển khai biện pháp đối phó bằng cách tăng thuế lưu trú, du khách có thể phải trả thêm tới 10.000 yen (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi đêm.

Đề xuất này được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản phê duyệt ngày 3/10 và dự kiến áp dụng từ năm sau. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ khi Kyoto áp dụng loại phí này năm 2018.