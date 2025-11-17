Giữa miền Tây sông nước, chợ Chồm Hổm (Vị Thanh, Cần Thơ) không chỉ nổi bật bởi sự tấp nập, mà còn bởi hàng hóa sắp đặt thẳng hàng, gọn gàng đến mức du khách mệnh danh đây là "ngôi chợ OCD nhất Việt Nam".