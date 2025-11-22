Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ dâng cao 'bủa vây' Huế

13:33 27/10/2025 13:33 27/10/2025 Du lịch

Tối 26/10, khu vực Đập Đá (Huế) ngập sâu hơn một mét, không còn nhìn thấy các cọc tiêu 2 bên đường, nước chảy xiết.

