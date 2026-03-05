Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Du lịch

VIDEO MỚI

Khach san cao nhat the gioi hinh anh

Khách sạn cao nhất thế giới

07:26 6/12/2025 07:26 6/12/2025 Du lịch

Khách sạn cao nhất thế giới Ciel Tower vừa mở cửa ở Dubai có chiều cao cao 377 m, gồm hơn 1.000 phòng nghỉ với thiết kế xa xỉ.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý