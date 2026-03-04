Thực khách rung chuông cảm ơn nhà hàng Ấn Độ ở Đà Nẵng
Khoảnh khắc thực khách nước ngoài bất ngờ bước vào nhà hàng rung chuông liên hồi, giơ tay "like" và cúi người cảm ơn nhà hàng Ấn Độ ở Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Tổng thống UAE và Thái tử Dubai đi dạo, uống cà phê ở Dubai Mall trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai có mặt ngay lập tức và khống chế ngọn lửa và cho biết: "Không có thương vong được ghi nhận".
Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".
Cảnh tượng đẹp choáng ngợp khi Mặt Trời từ từ lặn xuống tại chân cầu Sài Gòn sau những dòng xe cộ hối hả chuyển động về lại thành phố sau những ngày Tết.
Sùng Mạnh Hùng sáng tạo các động tác mô phỏng sinh hoạt thường ngày, kết hợp trên nền nhạc hiện đại, kéo khách Tây hòa mình vào các điệu nhảy ở phố cổ Đồng Văn, Hà Giang.
Cuộc gặp gỡ vô tình giữa du khách Trung Quốc và GS.TS Phạm Huy Dũng ở Hà Nội khiến người xem thích thú.
Tối 31/12/2025, hơn 100 000 du khách đã tập trung tại phố Trung Sơn ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cùng nhau đón chào năm 2026.
Khoảnh khắc nghệ nhân Sùng Thị Cờ cất tiếng chào du khách quốc tế bất ngờ gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem.
Sau khi được giải cứu, chú thiên nga tên Dương hiện đã ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.
Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên hành trình khám phá Hà Giang.