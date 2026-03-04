Trong lúc cắm trại bên bờ biển Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) rạng sáng ngày 30/11, nhiều du khách bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.