Faker 'náo loạn' Hồ Gươm
Faker và các thành viên T1 được người hâm mộ bắt gặp đi dạo quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chiều 20/12.
Hình ảnh "Võ tướng nổi tiếng thời Thanh" ngồi trên xe tuần lộc, vẫy tay chào du khách thu hút sự quan tâm của người dùng mạng Trung Quốc.
Nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc hơn 100 con mèo hoang đang sinh sống trong khuôn viên, từ khoản tiền đấu giá chiếc áo của "chủ tịch" mèo Mika.
Đêm cuối ở Hà Nội, du khách Peter mang một chai whisky sang quán matcha ở Hà Nội rủ mọi người cùng nhậu.
Sau 4 tháng sống tại Hà Nội, Kim lấy hết can đảm thử món bún đậu mắm tôm. Cô nhận xét món ăn "ngon và muốn thử thêm lần nữa".
Gabriel C. Brown thực hiện cú nhảy từ một máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách vị trí đặt máy ảnh của McCarthy gần 2.500 m.
Khách sạn cao nhất thế giới Ciel Tower vừa mở cửa ở Dubai có chiều cao cao 377 m, gồm hơn 1.000 phòng nghỉ với thiết kế xa xỉ.
Trong lúc cắm trại bên bờ biển Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) rạng sáng ngày 30/11, nhiều du khách bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.
Đám cưới tổ chức tại nhà gái ngày 8-9/11 ở Lào Cai trở nên đặc biệt khi hai du khách nước ngoài đi xe đạp phượt ngang qua và được gia đình mời vào chung vui.
Trần Văn Tâm mang theo 3 kg, tương đương 130 chiếc bánh do mẹ chuẩn bị, dự định làm quà tặng người quen ở Nhật Bản.
Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội, ngày 30/11.