Lần đầu khách Tây gặp 'dì Mai' bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang
Ngày 10/8/2025, Louis lần đầu gặp "dì Mai" bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang. Ấn tượng với lời rao bán hàng của bà, anh đăng tải video lên mạng xã hội.
Du khách nước ngoài đạp xe ngang qua nhà, được anh Thanh Sơn mời vào trải nghiệm cuộc sống miền Tây. Khác ngôn ngữ nhưng họ vẫn trò chuyện, chia sẻ rôm rả.
Khỉ con bị bỏ rơi tên Punch tìm thấy sự an ủi bên cạnh chú đười ươi nhồi bông, tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc "choáng ngợp" ngoài cửa sổ máy bay trên chuyến bay Hà Nội - TP.HCM khiến du khách hiếu kỳ.
Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Tổng thống UAE và Thái tử Dubai đi dạo, uống cà phê ở Dubai Mall trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang.
Khoảnh khắc thực khách nước ngoài bất ngờ bước vào nhà hàng rung chuông liên hồi, giơ tay "like" và cúi người cảm ơn nhà hàng Ấn Độ ở Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai có mặt ngay lập tức và khống chế ngọn lửa và cho biết: "Không có thương vong được ghi nhận".
Được nông dân ngoài đồng cho bắp cải, vị khách Tây loay hoay không biết làm gì, đi khắp làng Ngõa (xã Mai Hịch) hỏi từng người để "nhờ lấy giúp".
Cảnh tượng đẹp choáng ngợp khi Mặt Trời từ từ lặn xuống tại chân cầu Sài Gòn sau những dòng xe cộ hối hả chuyển động về lại thành phố sau những ngày Tết.
Sùng Mạnh Hùng sáng tạo các động tác mô phỏng sinh hoạt thường ngày, kết hợp trên nền nhạc hiện đại, kéo khách Tây hòa mình vào các điệu nhảy ở phố cổ Đồng Văn, Hà Giang.