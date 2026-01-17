18:16 12/1/2026
Du lịch
1.0K
Nữ du khách nước ngoài đội chiếc nón lá lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.
22:29 11/1/2026
Du lịch
Đàn cá heo mỗi con nặng 100-120 kg bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng khiến nhiều người dân, du khách thích thú.
17:39 8/1/2026
Du lịch
1.6K
Người đàn ông Trung Quốc gây sốt mạng xã hội khi bắt chước giọng nói và cử chỉ của Donald Trump trong loạt video tiếng Anh, thu hút người xem ở cả hai bờ Thái Bình Dương.
07:08 7/1/2026
Du lịch
1.1K
Du khách thường mua kem ủng hộ sau khi hoàn thành video, bởi người bán kem chỉ quay miễn phí.
19:17 4/1/2026
Du lịch
2.4K
Du khách đổ xô về sông Nho Quế (Hà Giang, nay là Tuyên Quang) trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.
10:05 4/1/2026
Du lịch
1.0K
Nữ du khách Hàn Quốc quay video, đăng tải lên mạng xã hội: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".
12:28 1/1/2026
Du lịch
Sự xuất hiện của Alan Walker tại phố cà phê đường tàu Hà Nội trước thềm giao thừa 2026 khiến người hâm mộ thích thú.
07:15 31/12/2025
Du lịch
Trong video đạt hơn 5 triệu lượt xem, Bông Tím thẳng thắn kể lại những "dấu mốc không vui" trong năm 2025, gọi đây là chiếc bánh kem "chan nước mắt".
12:11 30/12/2025
Du lịch
Một YouTuber Nhật Bản đăng tải video dùng nước hầm cá để nấu phở gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
05:58 26/12/2025
Du lịch
1.0K
Ravichandran Tharumalingam (Malaysia) được cứu hộ khi cạn oxy trên đường chinh phục Everest, ngày 13/5/2023. Sự việc gây tranh cãi về những con người giải cứu, hỗ trợ anh.