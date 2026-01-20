Khoảnh khắc tháo dỡ tấm biển 'Phở Thìn' Hồ Gươm
Khoảnh khắc tấm biển "Phở Thìn" Hồ Gươm bị cần cẩu tháo dỡ trong đêm 19/1 khiến nhiều người tiếc nuối.
Cồn cát có chiều dài hơn 100 m, rộng gần 50 m trên biển Nha Trang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Khoảnh khắc tấm biển "Phở Thìn" Hồ Gươm bị cần cẩu tháo dỡ trong đêm 19/1 khiến nhiều người tiếc nuối.
Cặp vợ chồng du khách Anh trải nghiệm trở thành một "thủ lĩnh" tài ba trước hàng trăm chú vịt tại trang trại ở Quảng Trị.
Du khách nước ngoài mang "áo giáp chuối" cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) gây tranh cãi.
Cô đã ghé qua một tiệm khác để tiếp tục massage đầu. Chủ tiệm khá ngạc nhiên khi thấy người Việt hào hứng với dịch vụ này.
Người thuộc bộ tộc sống trong rừng Amazon không mặc quần áo, đề phòng với máy quay và sẵn sàng dùng cung để tiêu diệt mối nguy trước mặt.
Nữ du khách nước ngoài đội chiếc nón lá lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.
Đàn cá heo mỗi con nặng 100-120 kg bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng khiến nhiều người dân, du khách thích thú.
Người đàn ông Trung Quốc gây sốt mạng xã hội khi bắt chước giọng nói và cử chỉ của Donald Trump trong loạt video tiếng Anh, thu hút người xem ở cả hai bờ Thái Bình Dương.
Du khách thường mua kem ủng hộ sau khi hoàn thành video, bởi người bán kem chỉ quay miễn phí.
Du khách đổ xô về sông Nho Quế (Hà Giang, nay là Tuyên Quang) trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.