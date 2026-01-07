Sông Nho Quế 'thất thủ' dịp đầu năm, khách xếp hàng đợi 3 tiếng
Du khách đổ xô về sông Nho Quế (Hà Giang, nay là Tuyên Quang) trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.
Du khách thường mua kem ủng hộ sau khi hoàn thành video, bởi người bán kem chỉ quay miễn phí.
Nữ du khách Hàn Quốc quay video, đăng tải lên mạng xã hội: "Hãy cẩn thận với các 'ảo thuật gia' ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".
Sự xuất hiện của Alan Walker tại phố cà phê đường tàu Hà Nội trước thềm giao thừa 2026 khiến người hâm mộ thích thú.
Trong video đạt hơn 5 triệu lượt xem, Bông Tím thẳng thắn kể lại những "dấu mốc không vui" trong năm 2025, gọi đây là chiếc bánh kem "chan nước mắt".
Một YouTuber Nhật Bản đăng tải video dùng nước hầm cá để nấu phở gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Ravichandran Tharumalingam (Malaysia) được cứu hộ khi cạn oxy trên đường chinh phục Everest, ngày 13/5/2023. Sự việc gây tranh cãi về những con người giải cứu, hỗ trợ anh.
Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.
Faker và các thành viên T1 được người hâm mộ bắt gặp đi dạo quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chiều 20/12.
Hình ảnh "Võ tướng nổi tiếng thời Thanh" ngồi trên xe tuần lộc, vẫy tay chào du khách thu hút sự quan tâm của người dùng mạng Trung Quốc.
Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, Phú Quốc (An Giang) bước vào mùa khô với ánh hoàng hôn rực rỡ dát vàng mặt biển hấp dẫn khách du lịch.