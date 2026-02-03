Thiên nga trắng ăn uống trở lại sau khi bị đánh cắp
Sau khi được giải cứu, chú thiên nga tên Dương hiện đã ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.
Khoảnh khắc nghệ nhân Sùng Thị Cờ cất tiếng chào du khách quốc tế bất ngờ gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 12 triệu lượt xem.
Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên hành trình khám phá Hà Giang.
Cồn cát có chiều dài hơn 100 m, rộng gần 50 m trên biển Nha Trang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Khoảnh khắc tấm biển "Phở Thìn" Hồ Gươm bị cần cẩu tháo dỡ trong đêm 19/1 khiến nhiều người tiếc nuối.
Cặp vợ chồng du khách Anh trải nghiệm trở thành một "thủ lĩnh" tài ba trước hàng trăm chú vịt tại trang trại ở Quảng Trị.
Du khách nước ngoài mang "áo giáp chuối" cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) gây tranh cãi.
Cô đã ghé qua một tiệm khác để tiếp tục massage đầu. Chủ tiệm khá ngạc nhiên khi thấy người Việt hào hứng với dịch vụ này.
Người thuộc bộ tộc sống trong rừng Amazon không mặc quần áo, đề phòng với máy quay và sẵn sàng dùng cung để tiêu diệt mối nguy trước mặt.
Nữ du khách nước ngoài đội chiếc nón lá lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.
Đàn cá heo mỗi con nặng 100-120 kg bơi sát bờ biển Sầm Sơn, trong đó có con màu trắng khiến nhiều người dân, du khách thích thú.