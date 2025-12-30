Cảnh giải cứu nhà leo núi trong 'vùng tử thần' của Everest
Ravichandran Tharumalingam (Malaysia) được cứu hộ khi cạn oxy trên đường chinh phục Everest, ngày 13/5/2023. Sự việc gây tranh cãi về những con người giải cứu, hỗ trợ anh.
Một YouTuber Nhật Bản đăng tải video dùng nước hầm cá để nấu phở gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.
Faker và các thành viên T1 được người hâm mộ bắt gặp đi dạo quanh Hồ Gươm (Hà Nội) chiều 20/12.
Hình ảnh "Võ tướng nổi tiếng thời Thanh" ngồi trên xe tuần lộc, vẫy tay chào du khách thu hút sự quan tâm của người dùng mạng Trung Quốc.
Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, Phú Quốc (An Giang) bước vào mùa khô với ánh hoàng hôn rực rỡ dát vàng mặt biển hấp dẫn khách du lịch.
Nhân viên Thảo Cầm Viên chăm sóc hơn 100 con mèo hoang đang sinh sống trong khuôn viên, từ khoản tiền đấu giá chiếc áo của "chủ tịch" mèo Mika.
Đêm cuối ở Hà Nội, du khách Peter mang một chai whisky sang quán matcha ở Hà Nội rủ mọi người cùng nhậu.
Sau 4 tháng sống tại Hà Nội, Kim lấy hết can đảm thử món bún đậu mắm tôm. Cô nhận xét món ăn "ngon và muốn thử thêm lần nữa".
Gabriel C. Brown thực hiện cú nhảy từ một máy bay cánh quạt nhỏ ở độ cao khoảng 1.070 m, cách vị trí đặt máy ảnh của McCarthy gần 2.500 m.
Khách sạn cao nhất thế giới Ciel Tower vừa mở cửa ở Dubai có chiều cao cao 377 m, gồm hơn 1.000 phòng nghỉ với thiết kế xa xỉ.