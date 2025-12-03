Nữ thần Suzy chạy bộ ở Hồ Tây
Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Suzy chạy bộ quanh Hồ Tây, Hà Nội, ngày 30/11.
Trần Văn Tâm mang theo 3 kg, tương đương 130 chiếc bánh do mẹ chuẩn bị, dự định làm quà tặng người quen ở Nhật Bản.
Hình ảnh mái nhà tại một quán cà phê được gọi vui là "khổ nhất Tà Xùa" khi du khách chen chân chụp ảnh check-in.
Đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, sáng 26/11.
Trong mùa thấp điểm du lịch, một quán cà phê ở phường Xuân Hương (Lâm Đồng) tăng 300% khách vì chủ quán hóa trang, giả giọng TVB ghẹo khách.
Chú gà con đi lạc được chủ và nhân viên của một tiệm cà phê mèo ở TP.HCM nhận nuôi từ tết Nguyên đán đến nay đã lớn phổng phao, nặng 2,8kg, trổ mào, lông trắng mượt.
Mèo Mika bắt đầu nổi tiếng tại Thảo Cầm Viên từ năm ngoái, thu hút sự quan tâm từ du khách và người dùng mạng xã hội.
Du khách Vũ Đức Hiếu được nhận xét giống nhân vật Hòa Thân khi mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc.
Mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi cầu treo qua sông tại thác Dray Nur, ngày 21/11.
Du khách kể trải nghiệm mắc kẹt 3 ngày 2 đêm trên tàu hỏa do mưa lũ lịch sử ở miền Trung.
UAE trình diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala với những cú hất tóc đặc trưng để chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, hôm 18/11.