Cảnh núi Bà Đen hiếm gặp nhìn từ TP.HCM
Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc núi Bà Đen ẩn hiện từ TP.HCM trong chiều 19/11.
UAE trình diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala với những cú hất tóc đặc trưng để chào đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, hôm 18/11.
Ngành đường sắt buộc phải hủy 10 chuyến tàu qua miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài. Hành khách được hoàn vé không mất phí.
Vị Khách Mỹ lạy cảm ơn chủ quán ở Hà Nội sau khi được phục vụ "món ăn ngon nhất cuộc đời".
Từ 5h ngày 16/11, du khách Phạm Tùng Lâm ghi lại cảnh ùn tắc kéo dài trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì. Hơn 13.000 người đổ về đây săn mây, ngắm hoa dã quỳ.
Con tàu cổ vừa trồi lên ven biển Thịnh Mỹ (Hội An) sau bão số 13.
Người hâm mộ bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn, sáng 10/11
Nghe tin cụ bà người Hàn Quốc đi lạc, Trần Hoàng Phương, chủ vựa trái cây trên đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc), gác lại công việc, chạy xe khắp các ngả đường tìm kiếm.
Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải đoạn video trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ở TP.HCM. Điều đáng chú ý là không người hâm mộ nào bắt gặp được nam ca sĩ.
Bão số 13 ảnh hưởng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai tối 6/11.
Đoạn video ghi lại cảnh hướng dẫn viên Việt Nam hát 'Shape of You' của Ed Sheeran nhanh chóng thu hút hơn 13 triệu lượt xem.