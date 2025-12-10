06:07 4/12/2025
Địa điểm du lịch
4.1K
Một vườn mía ở Trung Quốc bất ngờ thành điểm check-in quốc dân nhờ mô hình độc lạ: khách trả tiền để tự "đi trộm", còn chủ vườn hóa thân thành người truy bắt. Có ngày nơi này đón hơn 10.000 lượt người.
18:20 3/12/2025
Du lịch
1.9K
Trong lúc cắm trại bên bờ biển Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) rạng sáng ngày 30/11, nhiều du khách bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.
15:24 3/12/2025
Địa điểm du lịch
Sau những đợt bão lũ dồn dập liên tiếp, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh rác thải chất đống, ngổn ngang dọc bờ biển.
14:54 2/12/2025
Địa điểm du lịch
1.1K
Đầu tháng 12, thời tiết Đà Lạt đã nắng ráo trở lại. Những triền đồi phủ cỏ hồng bắt đầu bung nở rực rỡ dưới nắng ban mai, thu hút du khách tìm đến săn ảnh.
16:28 1/12/2025
Địa điểm du lịch
Bờ cát tại bãi biển Hàm Rồng bị khoét sâu, hàng quán sập đổ, cây cối tạo cảnh quan và chắn sóng bật gốc ngổn ngang.
13:00 29/11/2025
Địa điểm du lịch
Tối 27/11, tại khu vực bờ kè Ba Làng (phường Vĩnh Hòa, Bắc Nha Trang), sóng biển bất ngờ dâng cao hơn 5 m, liên tục quật qua kè rồi tràn ra đường.
07:29 26/11/2025
Địa điểm du lịch
4.5K
Trong mùa thấp điểm du lịch, một quán cà phê ở phường Xuân Hương (Lâm Đồng) tăng 300% khách vì chủ quán hóa trang, giả giọng TVB ghẹo khách.
12:48 18/11/2025
Địa điểm du lịch
Cuối tuần qua, Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) ghi nhận lượng khách đổ về săn ảnh hoa dã quỳ tăng đột biến. Các điểm check-in kín khách từ sáng đến chiều.
17:56 17/11/2025
Địa điểm du lịch
4.6K
Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh được ví như là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc khi nằm sát với đường biên giới trên biển với Trung Quốc. Hòn đảo giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy hiếm có với những dãy núi hùng vĩ, bãi biển trong xanh tạo nên một khung cảnh cuốn hút.
12:07 17/11/2025
Địa điểm du lịch
2.3K
Từ 5h ngày 16/11, du khách Phạm Tùng Lâm ghi lại cảnh ùn tắc kéo dài trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì. Hơn 13.000 người đổ về đây săn mây, ngắm hoa dã quỳ.