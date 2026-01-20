Khách Tây trải nghiệm làm 'thủ lĩnh vịt' ở Việt Nam
Cặp vợ chồng du khách Anh trải nghiệm trở thành một "thủ lĩnh" tài ba trước hàng trăm chú vịt tại trang trại ở Quảng Trị.
Lần đầu tiên sau 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ có hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm, đánh dấu sự 'lột xác' với ánh sáng, mapping và linh vật mang tầm vóc siêu đô thị.
Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.
Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, Phú Quốc (An Giang) bước vào mùa khô với ánh hoàng hôn rực rỡ dát vàng mặt biển hấp dẫn khách du lịch.
Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích. Cung này nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn, bình minh bừng lên trên dải núi hình sống lưng khủng long.
Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.
Ngày 12/12, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Những hạt tuyết bay nhẹ phủ lên tường đỏ, mái ngói vàng của Tử Cấm Thành một lớp "lụa bạc".
Hàng loạt cây mai anh đào tại đồi chè ô long, phường Sa Pa, được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị sinh thái, khiến nhiều du khách tiếc nuối.
Tháng 2/2023, trong chuyến đi xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành cũ của Việt Nam, du khách Nguyễn Yến lần đầu lưu trú tại Lô Lô Chải, ngôi làng vừa được vinh danh "tốt nhất thế giới".
Một vườn mía ở Trung Quốc bất ngờ thành điểm check-in quốc dân nhờ mô hình độc lạ: khách trả tiền để tự "đi trộm", còn chủ vườn hóa thân thành người truy bắt. Có ngày nơi này đón hơn 10.000 lượt người.
Trong lúc cắm trại bên bờ biển Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) rạng sáng ngày 30/11, nhiều du khách bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.