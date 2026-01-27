Vì sao khách Tây bật khóc ở Hà Giang?
Fiona bật khóc khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ trên hành trình khám phá Hà Giang.
Hình ảnh cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa chạy qua tại phố cà phê đường tàu Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.
Dịp cuối tuần, lượng khách đổ về khu di tích Tràng An đông gấp bội nhờ địa điểm mới nổi được ví von thơ mộng "Ô Trấn giữa lòng Ninh Bình".
Lần đầu tiên sau 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ có hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm, đánh dấu sự 'lột xác' với ánh sáng, mapping và linh vật mang tầm vóc siêu đô thị.
Cặp vợ chồng du khách Anh trải nghiệm trở thành một "thủ lĩnh" tài ba trước hàng trăm chú vịt tại trang trại ở Quảng Trị.
Du khách quốc tế được chiêm ngưỡng những di sản văn hóa của vùng đất cố đô Huế, thông qua chiến dịch quảng bá trên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN.
Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, Phú Quốc (An Giang) bước vào mùa khô với ánh hoàng hôn rực rỡ dát vàng mặt biển hấp dẫn khách du lịch.
Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích. Cung này nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn, bình minh bừng lên trên dải núi hình sống lưng khủng long.
Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.
Ngày 12/12, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Những hạt tuyết bay nhẹ phủ lên tường đỏ, mái ngói vàng của Tử Cấm Thành một lớp "lụa bạc".
Hàng loạt cây mai anh đào tại đồi chè ô long, phường Sa Pa, được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị sinh thái, khiến nhiều du khách tiếc nuối.